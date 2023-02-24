تزامنا مع ذكرى الحرب الأولى.. روسيا تعلن مقتل 200 جندي أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أن قوات الجيش الروسي قتلت نحو 240 جنديا أوكرانيا في شرق أوكرانيا.

وأكدت الدفاع الروسية "تصفية أكثر من 60 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك".



وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها "قصفت القوات الأوكرانية على طول خط المواجهة في دونيتسك" الأوكرانية الانفصالية.

وكشف وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف اليوم، أن بلاده تحضر هجوماً مضاداً ضد الجيش الروسي، مع مرور عام على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وكتب ريزنيكوف على فيسبوك "سنشن ضربات أقوى وأبعد، في الجو، وعلى الأرض، وفي البحر، وفي الفضاء الافتراضي، سيكون هناك هجوم مضاد، نعمل بجهد للتحضير له".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس مجموعة فاجنر الروسية يفغيني بريجوجين اليوم الجمعة، في بيان له تزامناً مع مرور ذكرى الأولى للحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، أن قواته سيطرت على بلدة بيرخوفكا الأوكرانية إلى الشمال الغربي من باخموت، المدينة الاستراتيجية التي تسعى روسيا للسيطرة عليها منذ بضعة أشهر.

وقال بريجوجين قرية بيرخوفكا "تحت سيطرة قوات مجموعة فاجنر بالكامل، وفقا لما نشرته فرانس برس.

