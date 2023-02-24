اجتمعت الأحزان.. وفاة المخرج تيسير عبود بعد ساعات من رحيل شادي زيدان

رحل اليوم المخرج تيسير عبود، بعد ساعات من وفاة الفنان السوري شادي زيدان.

وكتب سمير فقيه، من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: "اجتمعت الاحزان على قلوبنا. ..فقدنا فنانا كبيرا وصديقا غاليا وعشرة جميلة منذ سنوات طوال برحيل المخرج الكبير تيسير عبود.. كما تألمت كثيرا بوفاة الفنان السوري شادي زيدان شقيق النجم ايمن زيدان و جاء رحيله خسارة كبيره للاسرة الفنيه في سوريا كلها و العالم العربي...

البقاء لله خالص العزاء لنا و لأسرتيهما و انا لله و انا اليه راجعون".

بدأ المخرج تيسير عبود، عمله كمخرج منذ عام 1972 مع أول أفلامه «جنون المراهقات» واستمرت مسيرته في الإخراج على مدار 40 عام حتى 2012، وللراحل العشرات من الأعمال الدرامية منها "حبيب الروح" لسهير رمزى، و"عيون ورماد" لخالد الصاوى وأيمن زيدان وداليا مصطفى، و"ورد وشوك" لصابرين وروجينا، و"بفعل فاعل" لتيسير فهمى وياسر جلال، و"رحيل مع الشمس" لسماح أنور وريهام عبد الغفور وداليا مصطفى، و"دموع فى نهر الحب" من بطولة وفاء عامر وخالد زكى، و"بنات فى الثلاثين" من بطولة محمود قابيل وتوفيق عبد الحميد وإيمان سركسيان.

و قدم أعماله "القرار الأخير" بطولة رغدة وهشام عبد الحميد، وغيرها من الأعمال الدرامية، فضلا عن العديد من الأعمال السينمائية، التى تعاون فيها مع كبار النجوم منها "سأعود بلا دموع" من بطولة رشدى أباظة ومديحة يسرى، و"دعونى أنتقم"، من بطولة رشدى أباظة وحسين فهمى، و"أيام العمر معدودة"، لملك الترسو فريد شوقى وناهد شريف، و"اللصوص"، من بطولة محمود ياسين وغيرها.