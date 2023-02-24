اعتماد ترقية 2804 موظفين .. مسابقة طلابية عن الأزمة الاقتصادية العالمية | جامعة القاهرة في 7 أيام

الخشت: الترقيات شملت الدرجات الوظيفية بمستوياتها المختلفة والتنسيق مع إدارات الجامعة مع اتخاذ الإجراءات للارتقاء بمستوياتهم

١٥ مارس .. آخر موعد لتقديم البحوث المشاركة وخمس جوائز تتراوح بين200 و600 جنيه للطلاب الفائزين

شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع المنقضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار جامعة القاهرة، وفي هذا الملف، يرصد موقع صدى البلد، حصاد أبرز أخبار جامعة القاهرة على مدار الأسبوع.

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن ترقية 2804 موظفين من الجهاز الإداري بالجامعة من مستحقي الترقية الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة بكل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، والذين توافرت فيهم الشروط وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن حركة الترقيات بالجامعة لعام 2022 شملت الدرجات الوظيفية الـ6 بمستوياتها الداخلية وتمت بالتنسيق مع الإدارات المختلفة ومخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتضمنت ترقية 1062 موظفًا بالدرجة الأولى منقسمين إلى "277 (أ) و 785 (ب)"، و688 موظفًا بالدرجة الثانية منهم "273 (أ) و 415 (ب)"، و834 موظفًا بالدرجة الثالثة منهم "530 (أ) و 129 (ب) و 175 (ج)"، و209 بالدرجة الرابعة شملوا "120 (أ) و 89 (ب)"، و9 بالدرجة الخامسة منهم 3 (أ) و 6 (ب)"، و2 بالدرجة السادسة (أ).

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات لرعاية العاملين والارتقاء بمستوياتهم الوظيفية، وتطوير الهياكل التنظيمية بها لخدمة العملية التعليمية، مع تكوين جيل جديد من الإداريين لتحقيق الاستفادة القصوى للقدرات ودعم اللامركزية، وتمكين الكفاءات من الشباب، ووضع استراتيجيات وسياسات للموارد البشرية في ضوء استراتيجيات وسياسات الدولة وخطة الجامعة الاستراتيجية، موجهًا بضرورة متابعة تحسين أوضاع العاملين بوصفهم ركنا أصيلا من أركان الجامعة في جميع الملفات.

وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تبذل جهودًا كبيرة لتحديث قواعد بيانات أعضاء هيئة التدريس والعاملين، حتى يمكن رصد أي تغيير في الحالة الوظيفية للعاملين، وتحديد العجز والفائض وسوء التوزيع في الموارد البشرية، واكتشاف الكفاءات والقيادات الوسطى لتصعيدها لتمكين الجامعة من الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية بها، وتحديد احتياجاتها المستقبلية من العاملين في التخصصات المختلفة وفقًا لخطتها الإستراتيجية المعدلة طبقًا لمفاهيم جامعة الجيل الرابع ومعايير الحوكمة.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة سبق وأن عدلت الشكل التعاقدى لأكثر من ألف موظف من المتعاقدين على بند الصناديق الخاصة، كما تم تثبيت 246 من وظائف الأمن الإداري، وإعادة تعيين عدد كبير من الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، بالإضافة إلى ترقية وتسوية الحالة الوظيفية، ومنح العلاوة التشجيعية ومنح حافز التميز لأعداد كبيرة من العاملين بقطاعي التعليم والمستشفيات.

على الجانب الأخر ، أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تنظيم مسابقة في البحوث الاجتماعية بين طلاب كليات الجامعة تحت عنوان "الأزمة الاقتصادية العالمية وأثرها على الفرد والأسرة والمجتمع وكيفية التصدي لها"، على أن يكون أخر موعد لتلقي الأبحاث 15 مارس المقبل.

واشترطت إدارة النشاط للاشتراك في المسابقة ، ألا يزيد البحث المقدم على 20 صفحة، وأن يدعم البحث بالمراجع والاحصائيات مع اتباع المنهج العلمي في الكتابة، وأن يضع الطالب رؤيته الشخصية في موضوع البحث، وضرورة مراعاة القواعد اللغوية والنحوية ، وأن يكون الموضوع غير منقول ولم يسبق نشره أو التقدم به في مسابقات أخرى.

كما حددت إدارة النشاط الاجتماعي جوائز المسابقة، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على مسابقة مالية قدرها 600 جنيه، والمركز الثاني الطالبة 500 جنيه، والمركز الثالث 400 جنيه، والمركز الرابع 300 جنيه، والخامس 200 جنيه.

وتحرص جامعة القاهرة بتوجيه من الدكتور محمد الخشت علي الاهتمام بالأنشطة الطلابية والمسابقات للنهوض بالعقل والوجدان، وبناء شخصية الطلاب، وتغيير طرق تفكيرهم، وتوظيفها في حياتهم اليومية، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية، وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، واكتساب خبرات جديدة تمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع، وبدء عصر جديد قائم على العقلانية والتفكير العلمي.