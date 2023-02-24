سوريا.. مقتل مسؤول مالي في تفجير سيارة بـ حلب

أفاد المرصد السوري، اليوم الجمعة، بمقتل مسؤول مالي لدى الإدارة الذاتية بسوريا، وأصيب 3 أشخاص بجراح متفاوتة.

يأتي ذلك جراء انفجار سيارة بمنطقة الشقيف بمدينة حلب، ولم توفي الأنباء بحجم الإصابات التي تعرض لها مرافقيه، أو أسباب التفجير.

وفي سياق أخر وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار تقديم المساعدات الإنسانية الى دولتى سوريا وتركيا.

غادرت اليوم سفينة إمداد مصرية من ميناء العريش محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية.

مساعدات سابقة

ووصلت منذ أيام طائرتا نقل عسكريتين لتركيا قادمتين من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملتين بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التى تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الدفاع ووزارة الصحة والسكان للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار إرسال مساعدات إنسانية إغاثية تضامناً مع الشعب التركى فى تخفيف آثار الزلزال المدمر، والذى أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.