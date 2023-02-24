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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان مع محمود حميدة ومي عمر من كواليس تصوير هارلي.. شاهد

محمد رمضان مع محمود
محمد رمضان مع محمود حميدة

بدأ الفنان محمد رمضان، أمس الخميس، تصوير أولى مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد "هارلي" إنتاج شركة رويال صن ( سامر المحضر )، وشارك النجم محمد رمضان في اول ايام التصوير  النجمة مي عمر والنجم محمود حميدة. 

وكان محمد رمضان، قد أعرب في وقت سابق عن سعادته بالتعاقد مع المنتج سامر المحضر على بطولة فيلم "هارلي"، وقال رمضان، عقب توقيع العقد إن الفيلم مقرر عرضه فى عيد الفطر المبارك، ويأمل أن يكون بداية لانطلاق عدة مشروعات أخرى مع سامر المحضر.

الفيلم من إخراج محمد سمير وتأليف  محمد سامي ومحمد سمير مبروك    وانتاج رويال صن وتنفيذ  شو ميديا برودكشن  محمود الشيخ. 

 


محمد رمضان يصور مسلسل جعفر العمدة

ويصور حاليا الفنان محمد رمضان مسلسله الجديد جعفر العمدة وذلك استعداد لعرضه في موسم رمضان.

ويخوض محمد رمضان، دراما رمضان 2023 بمسلسل "العمدة" وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.

ويجتمع محمد رمضان وزينة فى دراما رمضان المقبل 2023 لأول مرة وذلك خلال مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، ويشارك فى بطولة العمل هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر، دعاء حكم، طارق النهرى، مجدى بدر وآخرين.  

المسلسل بطولة النجوم، محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، وأحمد داش، وفريدة سيف النصر، وعدد آخر من الفنانين.

 

أغاني محمد رمضان

وكان روج الفنان محمد رمضان، لصدور أحدث أغانيه “افتكروني مجنون”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر محمد رمضان فيديو ترويجيا للأغنية، وعلق عليه قائلا: “خير الحمد لله (افتكروني مجنون) قريبا”.

وكان طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة “نصابة” بمشاركة المطرب المغربي ديدن كانون، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الكليب تم تصويره بمنطقة الأهرامات، كنوع من الترويج للسياحة المصرية وإبراز المعالم السياحية. ومن المقرر أن يطرح رمضان، الكليب خلال أيام  قليلة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" عقب الانتهاء من عمليات المونتاج.

وكان النجم محمد رمضان قد استهل بداية العام الجديد 2023 وطرح كليب أغنية "على وضعنا" التى تجمعه بنجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله المطرب، والأغنية من كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وقال رمضان، عن هذا التعاون: "اتسجل في تاريخي إني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية".

كواليس تصوير فيلم هارلي
كواليس تصوير فيلم هارلي
كواليس تصوير فيلم هارلي
كواليس تصوير فيلم هارلي
كواليس تصوير فيلم هارلي
كواليس تصوير فيلم هارلي
كواليس تصوير فيلم هارلي
كواليس تصوير فيلم هارلي
كواليس تصوير فيلم هارلي
كواليس تصوير فيلم هارلي
كواليس تصوير فيلم هارلي
كواليس تصوير فيلم هارلي
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