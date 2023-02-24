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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انتقاد لاذع من ياسمين عز للستات: إحنا عارفين بعض| شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز

كشفت الإعلامية ياسمين عز، مراحل تطور العروسة من مرحلة الخطوبة وحتي الجواز وما يليه من خلافات وغيره.

وقالت ياسمين عز خلال برنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" مشكلة البنات بتبان مع الوقت يعني في البداية ممكن تشيل حماته علي دماغه وتلف بيها مروحة في الشارع وكل جمله تلاقيها بتقول حاضر".

وأستطردت:" وقت ما يعيني الشاب من دول يكلم خطبيته عشان ينزلوا يختاروا الفرش، بيكون رد العروسة أي " لو مامتك هتنزل معانا تختار الفرش مش نازلة أنا اللي اختار الفرش بتاعي".

وتابعت:" ممكن تعمل لخطيبها بلوك وتقفل التلفون  عشان حماتها متنزلش تختار معاها الفرش شوفوا التحول والتطور في العلاقة".

وأستكملت،:" ياعيني الولد من دول ميلحقش يفوق من  الصدمة ويكلم حماته تقوله دي زعلانة وقاعدة في أوضتها، متابعة:" هي الحقيقة مش بتكون زعلانة دي بتكون قافلة علي نفسها وقاعدة تاكل أسألوني أنا أحنا الستات عارفين بعض".

وأختتمت:" الواحدة من دول ممكن تخليك تكسر بخاطر مامتك الحنونة اللي مفيش في الدنيا حد هيحبك قدها، بحجة أنك لازم تكون شخصيتك قوية وليك كيان مستقل ورأي مستقل عن والدتك".

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