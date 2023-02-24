صيدلة القاهرة: آخر موعد للتقديم للماجستير غدا

أعلنت الدكتورة غادة أحمد عبد البارى عميدة كلية الصيدلة جامعة القاهرة فتح باب التقديم لبرامج ماجستير العلوم الصيدلية فى التخصصات التالية: صيدلانيات - وصيدلة صناعية - عقاقير- أدوية وسموم – كيمياء عضوية صيدلية – كيمياء صيدلية، وذلك للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023.

وأوضحت "عبد البارى"عميدة كلية الصيدلة جامعة القاهرة، أن التقديم للدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2022/2023 ببرامج الماجستير، بدأ منذ يوم الخميس 26 يناير حيث تم فتح باب تقديم الطلبات ويستمر قبول تقديم الطلاب حتى يوم السبت القادم الموافق 25-2-2023، وانه يتم تقديم طلبات الالتحاق الكترونيًا من خلال الرابط التالي:

https://www.pharma.cu.edu.eg/PostgradReg.aspx

وأشارت إلى أنه سوف يتم اعلان اسماء المقبولين في نهاية شهر مارس وسيتم المراسلة استكمال جميع الأوراق الخاصة بملف الالتحاق من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]

جامعة القاهرة

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تنظيم مسابقة في البحوث الاجتماعية بين طلاب كليات الجامعة تحت عنوان "الأزمة الاقتصادية العالمية وأثرها على الفرد والأسرة والمجتمع وكيفية التصدي لها"، على أن يكون أخر موعد لتلقي الأبحاث 15 مارس المقبل.

واشترطت إدارة النشاط للاشتراك في المسابقة ، ألا يزيد البحث المقدم على 20 صفحة، وأن يدعم البحث بالمراجع والاحصائيات مع اتباع المنهج العلمي في الكتابة، وأن يضع الطالب رؤيته الشخصية في موضوع البحث، وضرورة مراعاة القواعد اللغوية والنحوية ، وأن يكون الموضوع غير منقول ولم يسبق نشره أو التقدم به في مسابقات أخرى.

كما حددت إدارة النشاط الاجتماعي جوائز المسابقة، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على مسابقة مالية قدرها 600 جنيه، والمركز الثاني الطالبة 500 جنيه، والمركز الثالث 400 جنيه، والمركز الرابع 300 جنيه، والخامس 200 جنيه.