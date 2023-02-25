أخبار السيارات| «ألماني بسعر صيني» أرخص سيارة BMW في مصر .. هاتشباك من فيات بـ 15 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

لوحظ خلال الفترة الاخيرة ارتفاع كبير في اسعار السيارات الصينية المقدمة داخل السوق المصري، والتي تجاوزت اسعارها في بعض الموديلات حاجر المليون جنيه، مما دفع الكثير للبحث عن طرازات اخرى تقترب من تلك القيمة باختلاف بلد المنشأ والعلامات التجارية.

لقبت بحمالة الأسية، أو سيارة المبتدئين، بالاضافة إلى عدة القاب تدل على الاستمرارية والاعتمادية ايضا، وهي السيارة فيات 127، التي استطاعت ان تكون سيارة كل الاجيال منذ انطلاقها، نسبة إلى عدة مقاومات.

كشفت علامة دونج فينج الصينية عن أول سيارة كهربائية من فئة السيدان في مصر، وهي النسخة ايولوس E70 برو موديل 2023، والتي تم تقديمها عبر فئة واحدة من التجهيزات، تشمل العديد من وسائل التحكم، بالاضافة إلى تقنيات الرفاهية، ووسائل الامان.

هناك العديد من السيارات المطروحة داخل السوق المصري من فئة الهاتشباك، والتي تتنوع بحسب ابعادها الخارجية، والتجهيزات الفنية والتقنية، نسبة لكل علامة تجارية واصدار، وتمكنت تلك الفئة خلال تاريخها الممتد ان تستخوذ على اعجاب الكثير من محبي عالم السيارات.

اشتهرت السيارة لادا نيفا بـ"رنج روفر الغلابة"، نسبة إلى تصميمها الرياضي، واطلالة الـ SUV التي تتشابه مع عدة طرازات تنتمي إلى تلك الفئة، بالاضافة إلى سعرها المناسب لدى الكثير، وتعد هذه السيارة من ابرز اصدارات شركة لادا، حيث تتميز بقدراتها القوية في التعامل مع بعض الطرق الوعرة.