لأول مرة.. فيات تكشف عن سيارات كهربائية | تفاصيل

تعاني العلامة التجارية فيات من بعض الركود في الإنتاج خلال الفترة الماضية، حيث تمتلك عدد قليل من الإصدارات خلال الوقت الحالي ومعظمها في حاجة ماسة إلى بديل.

ستبدأ الشركة الأم ستيلانتس في معالجة مشاكلها المتعلقة بالتشكيلة النادرة والمتقادمة من خلال منتجين جديدين تمامًا من المقرر طرحهما في وقت لاحق من هذا العام، تم الإفصاح من قبل كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة السيارات ، خلال مكالمة أرباح هذا الأسبوع حول نتائج 2022.

لأول مرة.. فيات تكشف عن سيارات كهربائية

رفض المدير التنفيذي الخوض في التفاصيل حول السيارات، واكتفى بالقول إن كليهما سيكونان كهربائيين تمامًا، هذا هو المكان الذي تبدأ فيه التكهنات لأن أحدها قد يكون مكافئًا لسيارة جيب أفينجر، والتي ستنتج أيضًا نظيرًا من ألفا روميو.

يُحتمل أن يُطلق على السيارة الجديدة اسم Fiat 600 ، ويشاع أن الكروس الصغير سيأتي في 4 يوليو وسيتم تصنيعه في مصنع Tychy في بولندا جنبًا إلى جنب مع الطرز الشقيقة، وتبيع Jeep أيضًا نسختها بمحرك بنزين ، لذلك لن نستبعد محرك بنزين للطراز الإيطالي.

بقدر ما يتعلق الأمر بالمركبة الكهربائية الأخرى، من غير المرجح أن يظهر الجيل القادم من Panda بتصميم مشتق من 2019 Concept Centoventi حتى العام المقبل، وبدلاً من ذلك ، يمكن لشركة فيات إطلاق سيارة Topolino جديدة من خلال وضع شاراتها على Citroën Ami ، والتي تتوفر أيضًا باسم Opel Rocks-e.

هناك شائعات تزعم أن فيات تهدف إلى إعادة Multipla لتحل محل 500X و Tipo ، حتى لو كان الأمر كذلك، فلن يحدث ذلك إلا بالقرب من منتصف العقد، ومن المتوقع أن تأتي السيارة الجديدة بتصميم أفضل من القديم.