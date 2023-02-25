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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مصر تخترق الفضاء بالتعاون مع الصين.. إطلاق حورس 1 وتصنيع الأقمار الصناعية بالعاصمة

صدى البلد

تجمع مصر والصين علاقات قوية ممتدة على مدار التاريخ، وهناك العديد من الشراكات الاقتصادية بينهم، فضلاً عن أن مصر اتجهت مؤخراً لتعزيز الاستفادة من قدرات الصين في مجال الفضاء

حورس 1

إطلاق قمر صناعي جديد

نجحت وكالة الفضاء المصرية في إطلاق القمر الصناعي حورس 1 من قاعدة الإطلاق شمال غرب الصين، يحمل على متنه كاميرا عالية الجودة.

وقال الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن قمر حورس 1 جرى بناؤه في إطار التعاون الاستراتيجي بين مصر والصين.

وأضاف خلال تصريحات إعلامية " بين مصر والصين تعاون كبير للغاية في مجال الفضاء، وإطلاق الأقمار الصناعية، كما نؤسس مركزا لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، فالقمر حورس 1 بداية من مجموعة من الأقمار الصناعية الخاصة بالاستشعار عن بعد، ويجري تطويرها من خلال مشاركة كاملة من فريق من خبراء مصريين وخبراء صينيين، لتوطين تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية، كما نحقق كل متطلبات برنامج الفضاء المصري ".

أهداف إطلاق القمر حورس 1

وأضاف الدكتور شريف صدقي أن “القمر حورس 1 قمر صناعي للاستشعار عن بعد، ويحمل على متنه كاميرا تصوير عالية الدقة، ونخدم بذلك كل متطلبات الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية 2030، إلى جانب تحقيق كل متطلبات التنمية المستدامة، ويمكن الاستفادة من هذا القمر، فهو يعطي القدرة على تصوير الفضاء بدقة عالية لخدمة قطاعات كثيرة، فهو يمتلك القدرة على تحليل نوع التربة الزراعية بجميع أنحاء القطر المصري، وتحليل الأجواء المحيطة بهذه التربة، وهو ما يسمح لنا بتحديد نوعية المحاصيل لزراعتها، مما يعظم من الإنتاجية الزراعية لتوفير كل المتطلبات للشعب المصري من الأرض المصرية".

فائدة إطلاق مصر لـ القمر حورس 1 من شمال غرب الصين.. فيديو

مصر تطلق القمر حورس 1 من قاعدة الإطلاق شمال غرب الصين

التعاون المصري الصيني في مجال الفضاء 

مركز تجميع الأقمار الصناعية في العاصمة الإدارية الجديدة والمصصم لتصنيع الأقمار الصناعية حتي وزن 600 كيلو جرام، ويعتبر جزء من خطة إنشاء مدينة الفضاء المصرية وفقا لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

المركز على مساحة المركز 5 آلاف متر مربع، و يتكون المركز من معامل، محطات، مكاتب إدارية، صالة التجميع الرئيسية، طبقاً لمواصفات الجودة "أيزو 8"، وكذلك أجهزة التكييف المركزية والضغط الهوائي، حتى تكون البيئة الداخلية عازلة تماما عما يكون بالخارج، وحتى لا يتأثر التصنيع بعوامل الجو.

كما جرى تزويد المركز بمراكز حساسة لتنقية الأجواء أولاً بأول، وارتفاع المبنى يبلغ 13 مترا، فضلاً عن جميع المعدات الموجودة بالمركز منحة من الصين، قيمتها 22 مليون دولار، ويقام المركز وفقا لأحدث المعايير العالمية، بالتعاون مع الصين.

مشروع سات 2

وقعت مصر والصين في 2019 وثائق بدء تنفيذ مشروع القمر الصناعى "مصر سات 2"، الممول صينيا،  وهو قمر صناعى صغير وعالى الدقة، ويعد مشروع مصر سات 2 هو التعاون الثانى بين مصر و الصين فى مجال الفضاء و ذلك بعد مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية فى المدينة الفضائية المصرية.

سيتم تنفيذ القمر الصناعى من خلال منحة صينية ، حيث أن القمر سوف يساعد مصر فى خططها التنموية فى العديد من المجالات، كما أن القمر الصناعى سيتم تطويره من خلال العمل التعاونى والمشترك بين فريقى العمل الصينى والمصرى، بالإضافة إلى بناء القمر الصناعي، سيتم توفير محطة مراقبة أرضية، ونظام تطبيق أرضى لدعم تشغيل القمر الصناعى.

ويبلغ عمر القمر الصناعى المستهدف خمس سنوات، بينما سيبلغ عمر المحطة الأرضية 15 عام، و سيتم تسليم القمر الصناعى للفريق المصرى فى مداره بالفضاء، على أن يتم إطلاقه من الصين .

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