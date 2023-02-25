بعد حكم حبسه 6 سنوات..سعد لمجرد يخرج من السجن في هذه الحالة|فيديو

عقبت حنان عبدالله الصحفية بإذاعة مونت كارلو الفرنسية، على الحكم بـ حبس سعد لمجرد 6 سنوات في قضية اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة في فرنسا.



وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب بقناة ام بي سي مصر،:"القضاء الفرنسي أثبت أن هناك اعتداء تم من قبل سعد لمجرد على الفتاة.

وأوضحت،:"استغراق القضية لنحو 7 سنوات يرجع إلى معاناة القضاء الفرنسي من تراكم كبير في القضايا.

وأضافت حنان عبدالله،:"المحكمة أعطت قرارًا بذهاب سعد لمجرد إلى السجن مباشرة، ولكن محامي المطرب المغربي قال إنه سيقترح دفع كفالة لعدم الزج بموكله في السجن، على أن يقدم استئنافًا في وقت لاحق، فمن الممكن أن يحدث ذلك.

وأكملت،:"يحق لـ سعد لمجرد الاستئناف، مؤكدة القضاء الفرنسي له محاسن ومنها؛ أنه من الممكن أن يخرج بعد سنة أو سنتين من السجن إذا كان حسن السير والسلوك، إضافة إلى أنه من الممكن أن يقترح دفع غرامة مالية مقابل خروجه من السجن.

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