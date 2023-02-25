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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطار.. شاهد | درة تتألق بالأسود ولوك كاجوال

درة
درة

شاركت الفنانة درة صور جديدة على متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت درة بإطلالة كاجوال جذابة وأنيقة من المطار.


تفاصيل إطلالة درة

 

وأطلت درة، بفستان متوسط الطول باللون الأسود والأبيض وأختارت تحته شراب طويل باللون الأسود الشفاف، وعليهم بالطوا طويل باللون الأسود بأكمام طويلة، وأختارت بوت من الجلد باللون الأبيض مع حقيبة من الجلد اللامع باللون الأسود.
 

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وتركت درة شعرها منسدلا عبر أكتافها وظهرها بتسريحة انسيابية وناعمه، وهو ما تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

درة


واختارت درة بعض اللمسات الناعمة من المكياج،  فقامت بوضع أحمر الشفاه باللون الروز الناعم، مع الآي لاينر، والماسكرا.
 

درة


واختارت درة بعض الإكسسورات البسيطة والساحرة، وارتدت نظارة شمسية باللون الأسود، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالاتها.

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