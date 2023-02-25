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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد وبرشلونة الأبرز .. تعرف على مباريات الأسبوع

صدى البلد

يشهد الأسبوع الجاري العديد من المباريات الهامة في ملاعب العالم، لعل أبرزها مواجهتي ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا.

 

وفي السطور التالية نرصد أبرز مباريات الأسبوع من ملاعب العالم 

 

السبت 25 فبراير

دوري أبطال إفريقيا: الترجي × الزمالك- الساعة 6 مساء

 

دوري أبطال أفريقيا: الأهلي × صن داونز- الساعة 9 مساء

 

بطولة أفريقيا للشباب: مصر × السنغال- الساعة 7 مساء

 

الدوري الإسباني: ريال مدريد × أتلتيكو مدريد- الساعة 7:30 مساء

 

الدوري الإنجليزي: كريستال بالاس × ليفربول- الساعة 9:45 مساء

 

الأحد 26- فبراير

الكونفدرالية الأفريقية: بيراميدز × كارا- الساعة 6 مساء

 

الكونفدرالية الأفريقية: الجيش الملكي × فيوتشر- الساعة 9 مساء

 

الدوري الإنجليزي: توتنهام × تشيلسي -  الساعة 3:30 مساء

 

الدوري الإسباني: ألميريا × برشلونة-   الساعة 7:30 مساء

 

نهائي كأس كاراباو: مانشستر يونايتد × نيوكاسل-  الساعة 6:30 مساء

 

 

الإثنين 27- فبراير

بطولة أفريقيا للشباب: تونس × زامبيا- الساعة 7 مساء

 

 

الثلاثاء 28- فبراير

الدوري الإيطالي: يوفنتوس × تورينو- 9:45 مساء

 

كأس الاتحاد الإنجليزي

 

بريستول سيتي × مانشستر سيتي- الساعة 10 مساء

 

الدوري المصري: الأهلي × الداخلية- الساعة 7 مساء

 

الأربعاء 1-مارس

الدوري الإنجليزي: أرسنال × إيفرتون- الساعة 9:45 مساء

 

الدوري الإنجليزي: ليفربول × وولفرهامبتون- الساعة 10 مساء

 

كأس الاتحاد الإنجليزي:  مانشستر يونايتد × وست هام-  الساعة 9:45 مساء

 

كأس الاتحاد الإنجليزي: شيفيلد يونايتد × توتنهام- الساعة 9:55 دقيقة

 

الخميس 2 مارس

 كأس ملك اسبانيا: ريال مدريد × برشلونة- الساعة 10 مساء

 

الدوري السعودي: الوحدة × الهلال- الساعة 7:30 مساء

 

الجمعة 3 مارس

الدوري الإيطالي: نابولي × لاتسيو- الساعة 9:45 مساء

 

الدوري المصري: فيوتشر × الإسماعيلي- الساعة 5 مساء

 

الدوري المصري: بيراميدز × الزمالك- الساعة 7 مساء

 

الدوري السعودي: النصر × الباطن- الساعة 7:30 مساء

 

دوري أبطال أفريقيا: الوداد × فيتا كلوب- الساعة 9 مساء

ريال ريال مدريد برشلونة كأس ملك إسبانيا الوحدة الدوري الإنجليزي

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