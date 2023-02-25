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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق عين شمس تقرر فتح باب الالتماسات على النتيجة لطلاب الدراسات العليا

كلية الحقوق جامعة
كلية الحقوق جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، فتح باب الالتماسات أمام طلاب الدبلومات الدراسات العليا دوري مايو وأكتوبر لعام 2022، على نتيجة الفصل الدراسى الأول، وذلك حتى يوم السبت 25 مارس، مناشدة الطلاب التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب أو الطالبة تقديم الالتماس بشأنها.

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موعد غلق باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب ألسن عين شمس

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ورشة عمل بمركز ابتكار جامعة عين شمس بالتعاون مع سفارة النمسا بالقاهرة

وأكدت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، ضرورة التركيز عند تسجيل المواد التى يرغب الطالب الالتماس بها، لأنه في حالة تسجيل مواد الالتماس على اللينك المخصص لن يتم التراجع ولن يسمح بحذف المواد التي تم تسجيلها واستبدالها بمواد اخرى.

وأوضحت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عبر صفحتها الرسمية فيس بوك، أنه سوف يتم فتح باب الالتماسات إلكترونيا من نتيجة الامتحانات التحريرية والشفوية لدبلومات الدراسات العليا دوري مايو وأكتوبر لعام 2022 بغرض فقط الاستفادة من تطبيق قواعد الرأفة.

وأضافت كلية الحقوق جامعة عين شمس أن التقدم للالتماسات سوف تبدء من اليوم 25 فبراير حتي 25 مارس علما بأن الالتماسات تقدم إلكترونيا.

والجدير بالذكر يستكمل قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس  اليوم الرابع  على التوالي فعاليات مشروع محو الأمية بفتح عدد من الفصول لمحو أمية 45 عاملًا؛ حضر 30 عاملًا بالمدينة الجامعية طلبة، وحضر 15 عاملًا في المدينة الجامعية طالبات قام بالتدريس اليوم 22 طالبًا موزعين على النحو التالي 15 طالبة بكلية التربية النوعية، وطالبة بكلية التربية 6 طالبات بكلية البنات قام بالإشراف 3 مشرفين من مركز تعليم الكبار ومن كلية البنات وكلية التربية النوعية.

ويأتي تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبتنسيق أكاديمي الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار وتنسيق إداري . إبراهيم سعيد حمزة مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، . محمد أبو العزم سكرتير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأطلقت جامعة عين شمس مشروع محو أمية لمحو أمية الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، والارتقاء بمستوى المواطنين الذين لم يحصلوا علي فرصة التعلم في القرى والمحافظات، وتيسير العقبات لهم للحصول على مستوى من التعليم والوعى المحقق للطموحات الوطنية للارتقاء بجودة الحياة في هذه القرى والمحافظات ونشر التعليم.

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