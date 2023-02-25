موعد غلق باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب ألسن عين شمس

قالت الدكتورة سلوي رشاد عميدة كلية الالسن جامعة عين شمس أنه سيتم فتح باب التقدم للالتماسات علي نتائج الفصل الدراسي الاول غدا الاحد الموافق 19 فبراير حتي الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023.

وكشفت الدكتورة سلوي رشاد عن بعض التعليمات عند التقدم للالتماسات وهي كالاتي :

أولا : يتم تفعيل لينك طلب الالتماسات ابتداء من غد الأحد الموافق ١٩ / ٢ / ٢٠٢٣.

ثانيا : يرجى التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب او الطالبة تقديم الالتماس بشأنها.. وايضا التركيز عند تسجيل المواد التى يرغب الطالب الالتماس بها ، لانه في حالة تسجيل مواد الالتماس على اللينك المخصص لن يتم التراجع ولن يسمح بحذف المواد التي تم تسجيلها واستبدالها بمواد اخرى.

ثالثا : يرجى العلم جيدا أن آخر موعد لتسجيل طلب الالتماسات هو يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٣ وبعدها سوف يتم غلق اللينك ولن يسمح بمد الالتماسات أو فتح اللينك مرة أخرى.

وكان قد أجرى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ويارة تفقدية لموقع العمل بقصر الزعفران الجاري أعمال ترميمه والتى تنفذها شركة المقاولون العرب.

وتأتى الزيارة عقب الانتهاء من أعمال المتحف التعليمي ببدروم قصر الزعفران (أعمال التشطيبات والإلكتروميكانيك).

كما شملت الزيارة الوقوف على سير الأعمال الجارية التي تضم أعمال الترميم الدقيق للفراغات الأثرية بالدور الأرضي والأعمال الإلكتروميكانيكية للقصر لخدمة إعادة التوظيف، كذلك الأعمال المدنية والتشطيبات وأعمال الزراعة بالموقع العام.

وأثنى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس على الأعمال التي تم تنفيذها في الوقت المطلوب وبالجودة المطلوبة.

حضر الزيارة المهندسون سلام رشاد مدير إدارة المشروعات الكهروميكانيكية للمباني العامة والمرافق ومحمد خضر مدير إدارة الأعمال الكهربائية، وأحمد عثمان نائب مدير إدارة صيانة القصور والآثار وحسن إبراهيم مدير المشروع.