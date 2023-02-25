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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفوق أحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز قبل موقعة الليلة

الأهلي ضد صن داونز
الأهلي ضد صن داونز - أرشيفية

تحت شعار "لا بديل عن الفوز”، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم السبت، في تمام التاسعة مساء، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يبحث عن انتصاره الأول في دور المجموعات، حيث تأجلت مباراته ضد القطن الكاميروني في الجولة الأولى بسبب مشاركته “مؤخرا” في كأس العالم للأندية، بينما خسر أمام الهلال السوداني بهدف نظيف في الجولة الثانية، في المقابل استهل صن داونز مشواره بالفوز على الهلال بهدف دون رد، وتفوق على القطن الكاميروني بنتيجة 3-1.

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تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز

 

التقى الأهلي وصن داونز في 12 لقاء جميعهم في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي في 5 مناسبات مقابل 3 انتصارات لفريق صن داونز، بينما كان التعادل حاضرا في 4 مناسبات.

أحرز الأهلي 15 هدفا في شباك صن داونز واستقبلت شباكه 12 هدفا.

واجه الأهلي فريق صن داونز لأول مرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2001، وتعادل الفريقان 1-1 في لقاء الذهاب في جنوب إفريقيا، بينما تفوق الأهلي بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب في القاهرة.ة.

تجدد اللقاء في عام 2007  في دور الـ 16 وانتهى لقاء الذهاب بنتيجة 1-1 في جنوب إفريقيا، وفاز الأهلي بهدفين دون رد في لقاء الإياب.

تلقى النادي الأهلي خسارة كبيرة  أمام صن داونز بخماسية نظيفة عام 2019 في ذهاب الدور ربع النهائي، ثم فاز الأهلي بهدف نظيف في لقاء الإياب في القاهرة، لكنه ودع البطولة.

في عام 2020 التقي الفريقان  في الدور ربع النهائي وانتهى لقاء الذهاب  بفوز الأهلي بهدفين دون رد في القاهرة، ثم حسم التعادل 1-1  لقاء الإياب في جنوب إفريقيا.

تكرر نفس السيناريو في عام 2021، بتفوق الأهلي بهدفين دون رد في ذهاب الدور ربع النهائي بالقاهرة، بينما حسم التعادل 1-1 لقاء العودة في جنوب إفريقيا.

وتفوق صن داونز على الأهلي بهدف دون رد ذهاب دور المجموعات الموسم الماضي بالقاهرة، وكرر تفوقه بنفس النتيجة في لقاء العودة في جنوب إفريقيا.

 

ترتيب المجموعة الثانية:

 

صن داونز: 6 نقاط

الهلال السوداني: 6 نقاط

الأهلي: 0 نقاط (له مباراة مؤجلة)

القطن الكاميروني: 0 نقاط ( له مباراة مؤجلة)

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