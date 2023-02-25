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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحت شعار لا بديل عن الفوز.. الأهلي يواجه صن داونز الليلة

الأهلي ضد صن داونز
الأهلي ضد صن داونز - أرشيفية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل فريق الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم، تحت شعار لا بديل عن الفوز لإنعاش فرصه في التأهل للدور ربع النهائي وتجنب الدخول في حسابات معقدة.

كما تعد مواجهة اليوم “ثأرية” بالنسبة للأهلي، حيث خسر المارد الأحمر أمام صن داونز ذهاب وإيابا الموسم الماضي في دور المجموعات.

يذكر أن مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني في الجولة الأولى من دور المجموعات تأجلت بسبب مشاركة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية مؤخرا، بينما خسر الأهلي أمام الهلال السوداني بهدف نظيف في الجولة الثانية على ملعب الجوهرة الزرقاء.

وقال مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي خلال المؤتمر الصحفي:" سنخوض مباراة صعبة ضد صن داونز، لكن لدينا ميزة أن المواجهة ستكون على ملعبنا ونسعى لتحقيق الفوز".

وردّا على ما أثير عن نقص خبرات لاعبي صن داونز علق كولر قائلًا:"صن داونز خاض مباراتين في دوري المجموعات حتى الآن، ولديه خبرات كبيرة من خلال مشاركاته السابقة في دوري أبطال إفريقيا، والنادي يحافظ على القوام الأساسي للفريق منذ فترة".

وواصل حديثه:" عنصر الخبرة قد يكون فارقا في أحداث المباريات، ولكنه لا يرجح كفة فريق دائما".

يذكر أن فريق صن داونز فاز على الهلال السوداني بهدف نظيف في الجولة الأولى، ثم تلغب على القطن الكاميروني بنتيجة 3-1، في الجولة الثانية.

 

ترتيب المجموعة الثانية:

 

صن داونز: 6 نقاط

الهلال السوداني: 6 نقاط

الأهلي: 0 نقاط (له مباراة مؤجلة)

القطن الكاميروني: 0 نقاط ( له مباراة مؤجلة)

 

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