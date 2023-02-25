لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة.. حبس 22 متهما تم ضبطهم بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 22 متهما 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية فى حملة أمنية ، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وارسالها الى المعمل الجنائى لفحصها.



وشن قطاع الأمن العام بالقليوبية بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.



أسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية واللواء عمرو أبو ريه حكمدار القليوبية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (22) قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 22 متهما لعدد 11 منهم معلومات جنائية.

كما اسفرت الحملة بقيادة اللواء عبد الفتاح القصاص نائب حكمدار القليوبية عن تنفيذ (8267) حكما قضائيا متنوع، وضبط (15) قطع سلاح ناري وأبيض.



وبمواجهة المتهمين، بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على الجهات المختصة بالتحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.