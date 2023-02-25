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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للشهادة الثانوية والإعدادية.. 10882 طالب وطالبة بأسوان يستفيدون من القوافل التعليمية المجانية

القوافل التعليمية
القوافل التعليمية

واصلت وزارة الشباب والرياضة ، بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، لليوم الثاني علي التوالي ، تنفيذ فعاليات قافلتها الثالثة عشر ضمن مشروع القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادات العامة بالمرحلتين الثانوية والإعدادية بمحافظتي أسوان والقاهرة، تحت شعار "الجمهورية الجديدة .. العلم والعمل"، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وقال سيد مصطفى المشرف على القوافل التعليمية ان القوافل التعليمية والتنويرية استهدفت علي مدار يومين مشاركة نحو ١٠٨٨٣من  طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية ، بواقع مشاركة ٩ آلاف  طالبًا وطالبة داخل مدارس محافظة أسوان ( احمد موسى - كوم امبو ، أسوان الثانوية التجريبية بنات ،  توشكى - نصر النوبة محمد صلاح الدين الباقر - نصر النوبة ).

وأضاف أن القوافل استهدفت أيضا مشاركة ١٨٢٠ طالبًا وطالبة بمحافظة القاهرة داخل (مركز شباب 15 مايو  ، ومدرسة انور السادات التجريبيه )  ، حيث يسهم المشروع في النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعى، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية ، وسُبل مواجهة الشائعات والتصدي لها .

واضاف أن الطلاب حرصوا على المشاركة بالقوافل ، والاستفادة من خبرات المعلمين المتميزين المشاركين، كما اشادوا بأهمية تنظيم القوافل التعليمية ودورها في الحد من الدروس الخصوصية،  وسد عجز المعلمين وتقديم خدمة تعليمية مجانية .

واكد انه تخلل اليوم الثاني من عقد القوافل، تنفيذ لقاء حواري حول:"  البرنامج القومي لمواجهة الشائعات "تصدوا معنا" ،  وتسليط الضوء عن  التحديات التى تواجه الدولة المصرية و مفهوم الشائعات وكيفية التمييز بينها وبين الحقائق والأخبار الصحيحة وتصنيف الشائعات وبيان تأثيرها على الفرد والمجتمع ، نظرًا لتناول منصات التواصل الاجتماعي حيزًا واسعًا في نشر الشائعات من خلال تناقل كثير من الأفراد للأخبار والمعلومات دون تأكدهم من صحة مصدرها ومصداقيتها .

يأتي تنفيذ مشروع القوافل التعليمية والتنويرية للعام العاشر على التوالي ، بالتعاون مع وزارتي " التربية والتعليم والتعليم الفني، التنمية المحلية عن فكرة واشراف الكاتب الصحفي سيد مصطفى مدير تحرير الاهرام المسائي.

القوافل التعليمية
القوافل التعليمية
القوافل التعليمية
القوافل التعليمية
القوافل التعليمية
القوافل التعليمية
القوافل التعليمية
القوافل التعليمية
القوافل التعليمية
القوافل التعليمية
القوافل التعليمية
القوافل التعليمية
القوافل التعليمية
القوافل التعليمية
القوافل التعليمية
القوافل التعليمية

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