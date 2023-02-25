رفع 2008 أطنان قمامة خلال حملة نظافة في كفر الشيخ.. صور

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، حملات النظافة ورفع القمامة، في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.





وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم رفع 2008 أطنان قمامة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية، في 14 مركزاً ومدينة، وجرى نقل القمامة بالمقالب الرئيسية، مؤكداً على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولاً بأول.



وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه كلف رؤساء مجالس المدن والوحدات القروية باستمرار حملات النظافة، لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة، للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة، وفقاً للإمكانات المتاحة والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030م.

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