رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك بمسيرة «المحبة والسلام بين دول حوض النيل»|صور

شارك الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، الطلاب الوافدين في مسيرة "المحبة والسلام بين دول حوض النيل"، بحضور عدد من رؤساء الجامعات المصرية، والدكتور نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، وذلك على هامش انعقاد المجلس الأعلى للجامعات في محافظة الأقصر.

وانطلقت المسيرة، التي نظمتها إدارة الطلاب الوافدين والمبتعثين بجامعة الأقصر، من أمام معبد الكرنك، ضمن فعاليات مبادرة “المحبة والسلام بين دول حوض النيل”، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر.

وشارك في المسيرة عدد من الطلاب الوافدين والمبتعثين في مختلف الجامعات المصرية، ورفع الطلاب خلال المسيرة أعلام الدول المشاركة في حوض نهر النيل.

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