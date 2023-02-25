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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موجة صيفية تطعن الشتاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الأسبوع الحالي.. صور

حالة الطقس خلال الأيام
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

يودع شهر فبراير في الأسبوع الأخير له بموجة من الارتفاعات في درجات الحرارة، حيث تشهد البلاد على مدار هذا الأسبوع موجة صيفية تأتي ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء، حسب ما أعلنته هيئة الأرصاد.

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حالة الطقس اليوم
 

وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت"، إن اليوم يشهد استمرار في تحسن الأحوال الجوية، بجانب زيادة فترة سطوع أشعة الشمس على أغلب محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار 21 درجة مئوية.


وتابعت “غانم” أنه خلال فترة النهار تسود أجواء مائلة للدفء على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، وتسود أجواء دافئة على المحافظات الجنوبية.

استمرار تحسن الأحوال الجوية


 

وأشارت إلى أنه مع دخول ساعات الليل وغياب أشعة الشمس يسود طقس من بارد لـ شديد البرودة على أغلب محافظات الجمهورية، خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، حيث تسجل الصغرى على القاهرة الكبرى بين 12 و13 درجة مئوية 
 

 الشبورة المائية 
 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهبئة الأرصاد الجوية إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبه تكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية؛ وتؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.
 

نشاط الرياح 
 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن نشاط الرياح سيختلف من يومًا لأخر، ومع منتصف الأسبوع سيزيد تأثيره على المناطق الغربية ومحتمل أن يثير الرمال والأتربة  في غرب البلاد تحديدًا في السلوم ومطروح.
 

رياح مثيرة للرمال والأتربة

فرص الأمطار

 وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن فرص سقوط الأمطار وخصوصًا مع وجود المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، ضعيفة جدًا، مؤكدة أنه لا يوجد أي فرص للأمطار على أي مناطق بأنحاء الجمهورية خلال الأيام القادمة.
 

تحذير عاجل لطلاب المدارس
 

ووجهت نصائح عاجلة لطلاب المدارس بعدم تخفيف الملابس نهائيًا خلال هذه الفترة، وخصوصًا في الصباح الباكر فترة الذهاب للمدارس، مؤكدة أهمية الحفاظ على ارتداء الملابس الشتوية خلال فترات اليوم تجنبًا لحدوث نزلات البرد.
 

طقس غد الأحد

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، إنه بداية من غد، الأحد، تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا؛ بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس، وبالتالي زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع مستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.
 

طقس الأيام المقبلة


موجة صيفية في عز الشتاء
 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الارتفاع في درجات الحرارة سيبدأ تدريجيًا بحوال من درجتين لـ 5 درجات، ومتوقع أن تسجل العظمى غدًا على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية، ومع منتصف الأسبوع ستتراوح العظمى بين الـ 26 والـ 27 درجة مئوية، لافتة إلى أن ذروة الارتفاعات يومي الثلاثاء والأربعاء.
 

نصائح عاجلة من الأرصاد 
 

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من عدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة والدفء، موضحة أن هذه الفترة تحديدًا فترة تقلبات جوية في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض، مؤكدة أهمية المحافظة على ارتداء الملابس الشتوية حتى انتهاء فصل الشتاء، مشددة على أهمية القيادة بهدوء تام على الطرق خلال ساعات الصباح الباكر، مع أهمية متابعة النشرات الجوية باستمرار.
 

الأرصاد درجات الحرارة حالة الطقس الطقس الأرصاد الجوية الطقس غدا

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