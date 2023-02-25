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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كان مُستسلمًا.. فرج عامر يعدّد أسباب هزيمة الزمالك أمام الترجي

كان مستسلم.. فرج
كان مستسلم.. فرج عامر يعدد أسباب هزيمة الزمالك

علّق المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة على هزيمة نادي الزمالك من الترجي التونسي بثنائية نظيفة مساء اليوم  في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .

وقال فرج عامر عبر صفحته الرسمية فيس بوك :"فاز الترجي على الزمالك 2-0 . في حقيقة الأمر الزمالك كان مستسلماً ولم يكن لدى لاعبيه روحاً قتالية ، بالإضافة إلى تأخر  تغييرات اللاعبين. 

وحقق فريق  الترجى التونسي فوزاً صعباً على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمتعهما على ملعب رادس في الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف الترجى في الدقيقة 35 عن طريق محمد على بن حمودة من خطأ فادح من عواد وشيكابالا.

وأضاف الترجى الهدف الثاني في الوقت القاتل عن طريق محمد على بن رمضان.

ويتجمد الزمالك في المرتبة الأخير بنقطة وحيدة، ويتصدر الترجى المجموعة برصيد 9 نقاط.

وباغت أحمد سيد زيزو مرمى الترجى من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس معز بن شريفيه وحولها إلي ركنية في الدقيقة 3.

ورد الترجى على الزمالك بعرضية داخل منطقة الجزاء، سدد محمد علي بن رمضان برأسية قوية مرت بجوار القائم في الدقيقة 8.

وأنقذ حسام عبدالمجيد مرمى الزمالك بعد إبعاده كرة خطيرة من على خط المرمي في الدقيقة 14.

وأنقذ محمد عواد كرة خطيرة في الدقيقة 17 بعد تسديدة قوية تصدى لها بنجاح والدفاع يشتتها من أمام أنيس البدرى.

ودفع فيريرا بـ أحمد بلحاج بدلاً من عمرو السيسي في الدقيقة 46.

وضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا"

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد صبحي ومحمود شبانة ومحمد طارق ومحمد أشرف"روقا" وسيف جعفر وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وناصر منسي.

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