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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فقدان الثقة.. عبدالمنعم سعيد: العالم تكبد خسائر كبيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد

أكد المفكر السياسي عبد المنعم سعيد، أن النظام العالمي قائم على تفاعلات بين الدول سواء كانت تجارية أو اقتصادية أو سياسية .

 

عبد المنعم سعيد: لا آلية للتعامل مع الحرب الروسية الاوكرانية من الناحية الدبلوماسية

عبد المنعم سعيد : مبادرة الصين لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا قابلة للتفاوض

وقال عبد  المنعم سعيد، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، : "العالم تكبد خسائر كبيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ".

وأضاف عبد المنعم سعيد : " النظام العالمي قائم على الثقة، والحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى فقدان الكثير من الثقة  في النظام الرأسمالي العالمي".

وتابع عبد المنعم سعيد : " العالم قد يكون مؤهلا لحالة من الفوضى بعد الحرب الروسية الأوكرانية ".

وأكمل عبد المنعم سعيد : " الأمم  المتحدة ومجلس الأمن بهما الكثير من المعايير المزدوجة وهذا الامر ظهر في التعاطي مع  الأزمة الروسية الأوكرانية ".
 

عبد المنعم سعيد روسيا أوكرانيا اخبار التوك شو العالم

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