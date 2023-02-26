فقدان الثقة.. عبدالمنعم سعيد: العالم تكبد خسائر كبيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

أكد المفكر السياسي عبد المنعم سعيد، أن النظام العالمي قائم على تفاعلات بين الدول سواء كانت تجارية أو اقتصادية أو سياسية .

وقال عبد المنعم سعيد، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، : "العالم تكبد خسائر كبيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ".

وأضاف عبد المنعم سعيد : " النظام العالمي قائم على الثقة، والحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى فقدان الكثير من الثقة في النظام الرأسمالي العالمي".

وتابع عبد المنعم سعيد : " العالم قد يكون مؤهلا لحالة من الفوضى بعد الحرب الروسية الأوكرانية ".

وأكمل عبد المنعم سعيد : " الأمم المتحدة ومجلس الأمن بهما الكثير من المعايير المزدوجة وهذا الامر ظهر في التعاطي مع الأزمة الروسية الأوكرانية ".

