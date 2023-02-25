"رجال طائرة الأهلي" يفوز على الوكرة في البطولة العربية

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الوكرة القطري، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات البطولة العربية للأندية.

أقيمت المباراة على صالة استاد القاهرة الدولي، وشهدت أداءً قويًّا من جانب «رجال طائرة الأهلي» الذي حسم اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط ، جاءت نتيجتها على النحو التالي: 25 -22، و25-13، و19-25 ، و25-23، ليحقق الفريق فوزه الخامس في البطولة، بعد أن تغلب على فريق مصافي الشمال العراقي، ثم فاز على فريق بني ياس الإماراتي، ثم فاز على خيبل اليمني والسيب العماني.

وتواجد «رجال طائرة الأهلي» في المجموعة الثانية التي تضم فرق: مصافي الشمال العراقي والوكرة القطري وخيبل اليمني وبني ياس الإماراتي والسيب العماني.