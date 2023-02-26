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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحكومة ترفع اقتراضها من البنوك 29 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل

وزارة المالية
وزارة المالية

تستهدف وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري وتحديدا اعتبارا من اليوم الأحد الاقتراض من البنوك والقطاع المالي مبلغ 80.75 مليار جنيه بزيادة تبلغ 29 مليار جنيه عما تم اقتراضه في الأسبوع الماضي.


وتستهدف وزارة المالية وفقا لتقارير صادرة عنها من عمليات الاقتراض من البنوك، السيطرة علي الفجوة التمويلية بالموازنة وتدبير احتياجات الحكومة.

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كشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام داخل وزارة المالية، عن أن الوزارة بصدد التنسيق مع البنك المركزي المصري بصفته مرتبا لصفقات الإقتراض والتمويل من البنوك والمؤسسات المالية لتدبير ذلك المبلغ   المالي علي مدار الأسبوع الحالي.

قال التقرير إن الحكومة ستقترض من خلال آلية أدوات الدين المحلية بما في ذلك سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الجاري موزعة بين 77.5 مليار جنيه في صورة أذون خزانة بزيادة 29 جنيها عن الأسبوع الماضي.
وستقرض أيضا الحكومة مبلغ 3.25 مليار جنيه من سندات الخزانة.  


وأوضح التقرير أن عملية الاقتراض من أذون الخزانة بقيمة 77.5 مليار جنيه موزعة بين يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري منها أجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 34 مليار جنيه اعتبارا من اليوم الأحد؛ تتضمن أجل 91 يوما بـ 13.مليار جنيه و أجل 374 يوما بـ 21 مليار جنيه.


وأضاف التقرير أنه سيتم بيع أجلي خزانة من أذون 182 و 364 يوما بقيمة إجمالية 43.5 مليار جنيه سيتم طرحها الخميس المقبل، تتضمن أجل 182 يوما بـ 20 مليار جنيه و أجل 364 يوما بـ23.5 مليار جنيه.


وعلي سياق متصل كشف التقرير عن اعتزام الوزارة طرح سندات خزانة لاستحقاقي 3 و 7 سنوات بقيمة تبلغ 3.25 مليار جنيه اعتبارا من غدا الإثنين، حيث ستكون سندات خزانة من استحقاق 3 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه و سند خزانة لاستحقاق 7 سنوات بقيمة 250 مليون جنيه.

 

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