من غير حقن.. اللقاح البخاخ الحل السحري لـ كورونا

كشف فريق بحثي أن اللقاح البخاخ من أفضل الطرق التى تساعد فى الوقاية من فيروس كورونا خاصة أنه لا يحتاج لصعوبة فى تحمل ألم الحقن التى تعطى فى اللقاحات العادية.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، كانت نتائج اختبارات اللقاح البخاخ التى أجراها الباحثون فعالة بشكل كبير، ووصلت نسبة النجاح إلى 86 بالمئة كجرعة معززة لمن تلقوا لقاح كورونا التقليدي.

وكشف باحثو جامعة جورجيا الأميركية، أن اللقاح البخاخ أثبت أنه أكثر فعالية من الجرعات المنشطة التى تعطى من خلال الحقن رغم أنه مازال قيد الاختبار.

وأكدوا أنه بالرغم من أن اللقاح البخاخ أنه يؤخذ عن طريق الأنف فقط، إلا أنه ينشط الخلايا المناعية للأغشية المخاطية فى الأنف والفم المكان الذي يدخل منه فيروس كورونا.

رفع المناعة

ويعتمد اللقاح البخاخ على تدمير الفيروس قبل دخوله للجسم مما يحمى الإنسان من عناء محاربة المناعة له داخل الجسم ويقلل من المتاعب الجانبية التى تحدث حينها، كما أنه جيد لمن يعانون من فوبيا الحقن ويخافون من ألم الإبر.