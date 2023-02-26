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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا: نراقب الخلافات الدائرة في إسرائيل حول مشروع التغييرات القضائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال سفير ألمانيا لدى إسرائيل شتيفن زايبرت، إن استقلال القضاء في إسرائيل هو أحد مبادئ الديمقراطية، في الوقت الذي تدفق فيه آلاف المحتجون إلى شوارع إسرائيل، السبت، للأسبوع الثامن على التوالي احتجاجا على تعديل مثير للجدل للنظام القضائي يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقراره ويرون فيه مساسا بالديمقراطية.

وأوضح زايبرت أن ألمانيا تراقب عن كثب الخلاف الدائر في إسرائيل حول مشروع التغييرات القضائية الذي طرحته الحكومة.

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نصان أساسيان

تأتي التظاهرات بعد موافقة البرلمان الإسرائيلي في قراءة أولى الثلاثاء على نصّين أساسيين في التعديل، حيث يجعل النص الأول المحكمة العليا غير مؤهّلة لإلغاء أي تعديل للقوانين الأساسية التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.

النص الثاني يتمثّل في إدخال بند "الاستثناء" الذي يسمح للبرلمان بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتًا من أصل 120عضوا في البرلمان.

وكانت الحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر ضمن ائتلاف ضم أحزابا يمينية ودينية متشددة، قد أعلنت عن مشروع تعديل النظام القضائي في مطلع يناير.

معارضو المشروع اعتبروا أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذّرين من أنه يشكّل تهديدا للنظام الديمقراطي.

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لكن نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين يعتبران، أن تعديل النظام القضائي خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة، إذ يعتبر رئيس الوزراء وحلفاؤه أن قضاة المحكمة العليا مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من تلك التي يتمتّع بها النواب المنتخبون.

والثلاثاء دعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إسرائيل إلى تعليق مشروع تعديل النظام قضائي خشية تأثيره على حقوق الإنسان واستقلالية القضاء.

 

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