بعد تزايد الهزات الأرضية|البحوث الفلكية: شمال أفريقيا ليست نطاق حزام زلازل

الهزات الأرضية (الزلازل) من الظواهر التي تثير الذعر لدى البشر لما يتخلف عنها من دمارًا هائل قادر على قلب الحياة رأسًا على عقب، حيث شهدنا ذلك من خلال حدوث زلازل مدمرة في سوريا وتركيا، حيث تم وصف زلزال تركيا من قبل منظمة الصحة العالمية بأنه أكبر كوارث أوروبا الطبيعية خلال قرن.



وشهدت مصر مؤخرًا هزات أرضية في شمال مدينة السويس وشعر بها سكان البلاد، مما جعل الكثيرين يتساءلوا: هل مصر ضمن حزام الزلازل المدمرة؟.. ومن خلال التقرير التالي نستعرض لكم أبرز ما جاء في هذا الصدد.

البحوث الفلكية تكشف مناطق النشاط الزلزالي في مصر



قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،: "هناك عدد من المناطق المعروفة بالنشاط الزلزالي في مصر، ومنها شمال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، ولأنهما بعيدان عن المناطق السكانية يكون الشعور بالزلازل قليل".

أماكن النشاط الزلزالي في مصر

حقيقة وجود مصر ضمن حزام الزلازل



فيما أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية خلال تصريحات تلفزيونية : "الحديث عن دخول مصر منطقة حزام الزلازل به بعض المغالطات.. شمال أفريقيا ليست منطقة حزام زلازل".

وأضاف جاد القاضي: "مصر ليست ضمن منطقة حزام الزلازل.. ومنطقة الزلازل على مستوى العالم معروفة".

الزلازل في مصر

وأشار الدكتور جاد القاضي، إلى أن مصر آمنة وتقع خارج أحزمة وأنشطة الزلازل بشكل عام، مضيفا: "لدينا زلازل يتم تسجيلها في الأراضي المصرية.. و80% من الزلازل التي تحدث في مصر لا يشعر بها المواطنين".

هل هناك علاقة بين ظاهرة الزلازل والفلك؟



وفي جهته، أكد الدكتور هشام العسكري، استاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض، أن للفلك تأثير على حدوث الزلازل، حيث إن العملية بأكملها هي عملية خاصة بالجاذبية، منوهًا بأن انحسار المياه هو مد وجزر؛ ونظرًا لتغير كتلة الأرض والجاذبية التي تسبب في عمليات المد والجزر.



وأضاف "العسكري"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك زيادة كبيرة جدًا في الزلازل، لافتًا إلى أن هناك قفزة في النشاط الزلزالي في تركيا، وكان هناك مقدمات للزلزال التركي المدمر، منوهًا بأن 20 ألف زلزال يحدث سنويًا في تركيا، كما أنه تم رصد خلال الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في إنشاء السدود المائية في تركيا.

وعن حدوث أي زلازل في مصر، أوضح أن زلزال السويس وقع في بحيرات المرة الكبرى في قناة السويس، ومن الممكن أن يحدث زلازل في مصر، إلا أنه يكون بشكل خفيف وبسيط جدًا، وما حدث هو زلزال وأثاره قليلة جدًا.



