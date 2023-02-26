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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على متنها 120 طنا.. الاتحاد الأوروبي يرسل طائرة مساعدات إلى سوريا

صدى البلد

أرسل الاتحاد الأوروبي طائرة تحمل مساعدات إنسانية الي منكوبي الزلزال في سوريا، حيث وصلت طائرة المساعدات إلى مطار دمشق الدولي، اليوم الأحد.

وقال رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري، خالد حبوباتي، إن الطائرة تحمل 120 طنا من المواد الإغاثية والطبية.

وصرح مدير مكتب العمليات الإنسانية للاتحاد الأوروبي في سوريا، لويجي باندولفي، بأن 15 دولة أوروبية أرسلت مساعدات للمتضررين من الزلزال في سوريا.

وقال: “سنستمر بتقديم هذه المساعدات”.

الاتحاد الأوروبي ينظم جسرا جويا لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا وتركيا

من جانبه أعلن الاتحاد الأوروبي عن هبوط طائرتين تحملان مساعدات إنسانية طارئة للناجين من الزلزال في مطار دمشق الدولي، كجزء من جسر جوي إنساني ينظمه الاتحاد الأوروبي لتقديم مزيد من الدعم للشعب السوري المتضرر من الزلزال.

 وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات، أنه تم تسليم مواد الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها مثل الخيام الشتوية ومعدات الإيواء والمدافئ، وهذه هي أولى الرحلات الجوية التي تهبط في دمشق، لكنها جزء من سلسلة من الرحلات الجوية التي تنقل المساعدة من المخزونات الإنسانية للاتحاد الأوروبي في مدينة برينديزي بإيطاليا ودبي، إلى الشعب السوري في كل من المناطق التي تسيطر عليها قوات الحكومة والمعارضة من خلال تعبئة قدرة الاستجابة الإنسانية الأوروبية. 

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