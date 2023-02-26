الخارجية تنظم زيارة لسفراء دول أمريكا اللاتينية إلى مصنع أبو قير للأسمدة|صور

قام السفير الدكتور حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية برفقة سفراء دول أمريكا اللاتينية المعتمدين في القاهرة، بزيارة عمل إلى مصنع أبو قير للأسمدة يوم 26 فبراير 2023، في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الخارجية لإطلاع دول أمريكا اللاتينية على التطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع الصناعة في مصر، وكذا خطة مصر الطموحة لتلبية احتياجات مختلف الدول من الأسمدة بهدف دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي العالمي.



واستقبل المهندس عابد عز الرجال، رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة، وفد دول أمريكا اللاتينية، حيث استعرض إمكانات الشركة في تصنيع وتصدير الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والطبيعية والأزوتية والمركبة إلى الأسواق العالمية.

كما تم تناول جهود الشركة في تنفيذ برنامج التجديد الشامل لمصانعها، والتي تتم وفق استراتيجية للتصنيع المحلي لمعظم المعدات المستخدمة، فضلاً عن خطط الشركة نحو التحول الرقمي وتعميم الأنظمة الإلكترونية في جميع التعاملات الداخلية والخارجية وتحويلها بالكامل إلى شركة رقمية، بالإضافة إلى تشغيل أول محطة طاقة شمسية بقدرة 117 كيلو وات لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 175 طنا سنوياً.



من جانبه، قام مساعد وزير الخارجية باستعراض جهود الدولة في تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في تلك الصناعات، لما في ذلك من عائد كبير على الاقتصاد الوطني، وأيضاً لتلبية احتياجات الأسواق العالمية في ضوء شح الإنتاج نظراً للتوترات الدولية الراهنة.

هذا، وقد تم أيضاً خلال الزيارة تناول أحدث مؤشرات الصادرات المصرية من الأسمدة، والتي ارتفعت بنسبة 42% خلال عام 2022، لتبلغ 3.38 مليار دولار مقارنة بـ 2.4 مليار دولار خلال 2021، وكذا خطة المجلس التصديري للأسمدة التابع لوزارة التجارة والصناعة لتسيير بعثات تجارية إلى أمريكا اللاتينية لبحث سبل تلبية احتياجات أسواق تلك الدول من الأسمدة المصرية.