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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"أكتر واحدة هتساعدك".. نصيحة جديدة من ياسمين عز للسيدات

ياسمين عز
ياسمين عز

‏أكدت الإعلامية ياسمين عز أن هناك أمرا منتشرا بين السيدات في مصر وهو لمّا المدام بتكون حامل بتبدأ تخبي على سلفتها موضوع الحمل وهذا أمر غريب جدا ولما سالفتها تسألها، تبرر ذلك بأن لديها انتفاخ في القولون.

وتابعت ياسمين عز خلال برنامجها “كلام الناس”، المذاع عبر فضائية "mbc masr”، هل القولون يظل منتفخا تسعة أشهر، وفجأة تولدي وتجبيلنا كائن بشري جديد في العائلة ويا سلام لو توأم، معلقة: “وبتبدأي تقولي لـ سلفتك أصل الأمر حدث فجأة”.

وتابعت ياسمين عز: “بقالك 9 أشهر ولم تلاحظي موضوع حملك هل كنتي حامل في زتونة أكيد لا"، وبالطبع كنتي تعلمين بأمر الحمل وبـ تتوحمي وبـ تتابعي مع الطبيب وبـ تاكلي باليل حلاوة بالقشطة والـ في جيب جوزك مش ليه هو، بيكون ليكي أنت والطفل.

 

سلفتك أكتر واحدة هتساعدك

ونصحت ياسمين عز السيدات: “قولي لسلفتك إنك حامل لأنك أكيد لستِ أول سيدة تحمل، هناك مليون سيدة أخرى حملت وخلفت، وأيضا عشان سلفتك تساعدك وتقف جنبك ولو ساكنه قريب منك هتكون أقرب حد ليك خاصة لو جوزك في الشغل”.

ياسمين عز كلام الناس الحمل القاولون انتفاخ

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