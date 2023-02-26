رمز اليهودية أبرزها.. كنوز مخفية يمكنها تغيير العالم| تعرف عليها

مر مائة عام على الاكتشاف الأثري الذي أذهل العالم بأكمله، وهو مقبرة توت عنخ آمون، لكن رغم أهميته التاريخية إلا أن هناك الكثير من الكنوز والاكتشافات التي لم يتوصل إليها شخص بعد.

قبر الإمبراطور تشين

وأولها قبر الإمبراطور تشين، وتم العثور على قبر أول إمبراطور للصين، في السبعينيات من القرن الماضي ، لكن علماء الآثار لم يكن لديهم بعد التكنولوجيا اللازمة للتنقيب الكامل في موقع الدفن.

ووفقا لصحيفة “ناشيونال” الإماراتية كتب مؤرخ صيني عن قبر الإمبراطور تشين شي هوانج: “شُيِّدت قصور وأبراج ذات مناظر خلابة لـ 100 مسؤول، وامتلأت المقبرة بالقطع الأثرية النادرة والكنوز الرائعة”.

وتابع: “أُمر الحرفيون بصنع أقواس وسهام مُعدة لإطلاق النار على أي شخص يدخل القبر، وتم استخدام عطارد لمحاكاة مئات الأنهار ونهر اليانتسي والنهر الأصفر والبحر العظيم، وكان من المقرر أن يتدفق ميكانيكيًا”.

كان "تشين شي هوانج" أول إمبراطور للصين، وعندما توفي عام 210 قبل الميلاد، دُفن بشكل لا مثيل له، ويتوقع العلماء أن الكنوز الرائعة في قبره ستكون واحدة من أعظم الاكتشافات الأثرية على الإطلاق.

جيش الطين

لكن رغم ذلك، لا يوجد لغز حول مكان وجود الإمبراطور، فهو مدفون أسفل تل اصطناعي خارج مدينة زيان.

وتم العثور على الآلاف من جنود الفخار بالحجم الطبيعي، الذين تم العثور عليهم في عام 1974 ، والمعروفين باسم جيش الطين ، هم مجرد جيشه لعالم الروح.

يتصرف علماء الآثار الصينيون بحذر شديد ، خوفًا من أن التكنولوجيا قد لا تكون موجودة بعد لحفر القبر دون تدمير محتوياته. أحد الاقتراحات هو استخدام الجسيمات دون الذرية ، أو الأشعة الكونية ، كأداة لرؤية الداخل.

وكالة فرانس برس

قبر نفرتيتي

اشتهرت الملكة نفرتيتي بجمالها الرائع ، المتمثل في التمثال النصفي المصنوع من الحجر الجيري وموجود في القسم المصري بمتحف برلين، وكانت الزوجة الملكية العظيمة للفرعون أخناتون وزوجة أبي الفرعون توت عنخ آمون.

توفيت في حوالي عام 1330 قبل الميلاد ، قبل حوالي 7 سنوات من وفاة توت عنخ آمون المبكرة عن عمر يناهز 19. لم يتم العثور على قبرها بعد، تم نهب معظم مقابر الفراعنة من قبل لصوص القبور منذ مئات السنين ، ولكن حتى الآن ما زال مصيرها غامضا.

يعتقد البعض أنها سليمة، مخبأة في غرفة سرية خلف توت عنخ آمون، وتشمل الأدلة الخراطيش - اللوحات الجدارية - التي قيل إنها تظهر توت عنخ آمون وهو يدفن نفرتيتي ، وقد رُسمت بعد دفن الحاكم المراهق هناك.

مجوهرات تاج الملك جون

لا شيء جيد يمكن أن يقال عن الملك المكروه جون، أحد أكثر ملوك إنجلترا الذين لا يحظون بشعبية، كان قد خسر الحرب الفرنسية، وقبل وفاته بفترة وجيزة في أكتوبر 1216 ، كان جون يسافر شمالًا إلى قلعة نيوارك في نوتنجهامشير عندما عبر منطقة من المد والجزر المسطحة المعروفة باسم “ذا ووش”.

يعتقد المؤرخون الآن أن المد الغريب ، حيث تتحرك المياه بأسرع ما يمكن للحصان الجري، طغى على قطار أمتعة الملك، واكتسح كل شيء، بما في ذلك جواهر التاج الإنجليزي. لم يتم العثور عليهم ابدا.

ما قد يتضمنه هذا الكنز محل نزاع، لأنه مكون من ذهب وفضة ومجوهرات تمت سرقتها من الأديرة الثرية ، المدفونة الآن تحت طين أنجليان الشرقي.

على مر القرون ، بحث الكثيرون عن كنز الملك جون، لكن دون جدوى، فيما يدعي اثنان من علماء الآثار الهواة أنهما حددا المكان الذي دفن فيه.

غرفة العنبر

تعد غرفة العنبر في قصر كاترين في سانت بطرسبرج بمثابة إعادة إحياء للغرفة الأصلية المفقودة عندما قامت القوات النازية بتفكيكها ونقلها في الحرب العالمية الثانية.

وهي غرفة مصنوعة من ألواح الكهرمان والأحجار الكريمة، ومدعومة بورق الذهب ، تعتبر غرفة العنبر في قصر كاترين بالقرب من سانت بطرسبرغ ثامن أعجوبة في العالم.

تم تشييده لأول مرة في القرن الثامن عشر في بروسيا ، وقد نهبته القوات النازية في عام 1941 ونقله إلى قلعة كونيجسبيرج ، التي كانت آنذاك جزءًا من ألمانيا ، لعرضها كغنيمة للحرب، وفي الأشهر الأخيرة من الحرب ، مع اقتراب الروس من كونيجسبيرج ، أمر هتلر بنقل الغرفة مرة أخرى. لم يتم رؤيته منذ ذلك الحين.

تزعم تقارير أخرى أن الألواح تم تحميلها على متن سفينة ألمانية أغرقتها غواصة روسية. كانت الآمال في إمكانية العثور عليها في منجم للفضة أو في قاع بحيرة، وتم افتتاح نسخة طبق الأصل من الغرفة ، بتكلفة ملايين الدولارات ، واستغرق بناؤها 24 عامًا ، في سان بطرسبرج في عام 2003.

شمعدان من الهيكل الثاني

يُعرض في المتحف اليهودي في برلين نسخة طبق الأصل من "غنائم القدس" التي عُثر عليها على قوس تيتوس في روما، في عام 70 م ، اقتحم الجيش الروماني مدينة القدس وهدم الهيكل الثاني ، أقدس موقع في بالأرض.

كل ما تبقى هو جزء من المجمع المعروف شعبيا باسم حائط المبكى ، في حين أن المعبد هو الآن موقع قبة الصخرة ، وهو موقع مقدس للمسلمين.

من بين الكنوز التي قيل إن الجيوش الرومانية نهبتهم في ذلك اليوم كان الشمعدان الضخم ، شمعدان ذو سبعة فروع من الذهب الخالص أصبح رمزا لليهودية، تم نقل الشمعدان والكنوز الأخرى في انتصار إلى روما، الحدث الذي تم تصويره على قوس تيتوس في المدينة في القرن الأول.

ما حدث للشمعدان التالي هو لغزا. لمدة ثلاثة قرون، تم عرضه جنبًا إلى جنب مع كنوز أخرى في القصر الإمبراطوري في روما أو في معبد السلام، تم تسجيله على أنه موجود عندما أقال الفاندال ، وهم قبيلة جرمانية ، المدينة عام 455 م.

يقول البعض إنها أعيدت بعد ذلك إلى القدس ، أو تم تفكيكها وذابها، لكن التقليد اليهودي يقول إنه موجود في روما ، وربما يحتفظ به الفاتيكان سراً، إلى جانب قوس العهد والقطع المكسورة للألواح المنقوشة بالوصايا العشر.

حتى أن هناك ادعاءات حديثة بأنه شوهد ، إلى جانب كنوز أخرى من المعبد الثاني ، في كهف سري تحت الفاتيكان ، تم بناؤه فوق قصر روماني، لكن لا يوجد دليل حتى الآن.

معركة ليوناردو أنجياري

من المعروف أن أقل من 20 لوحة لرسام عصر النهضة العظيم ليوناردو دافنشي نجت. ربما تكون أعظم الأعمال المفقودة هي معركة أنجياري، وتم تكليف ليوناردو بعمل هذا العمل في عام 1505 ، مع منافسه الكبير ، مايكل أنجلو ، الذي رسم الجدار المقابل.

بعد عمل رسومات تحضيرية، بدأ العمل على مشهد واسع لسلاح الفرسان يحاول الاستيلاء على العلم خلال معركة القرن الخامس عشر بين ميلانو وجمهورية فلورنسا.

جرب ليوناردو طريقة جديدة لتطبيق الطلاء على الحائط ، لكن هذا حدث خطأ وعندما اختلطت بعض الألوان ، تخلى عن المشروع، ما بقي قد شوهد ونال إعجابًا كبيرًا لما يقرب من 50 عامًا ، حتى تم توسيع القاعة في أواخر القرن السادس عشر وتم التكليف بأعمال جديدة.

منذ ما يقرب من 20 عامًا ، خلص خبير الفن الإيطالي ، موريزيو سيراتشيني ، إلى أن عمل ليوناردو كان ، في الواقع ، مخفيًا خلف جدار زائف يستخدم في الأعمال الجديدة.

كاميرا مالوري وإيرفين الجيب

هناك كاميرا مفقودة وثقت تاريخ أول من تسلق جبل إيفرست، أعلى جبل ف العالم، في 29 مايو 1953.

في 8 يونيو 1924، تمت مشاهدة متسلقان بريطانيان، وهما جورج مالوري وأندرو ساندي إيرفين متجهين إلى القمة. كانت هذه آخر مرة يراهما أحد، ولم يُيشاهد مالوري وإيرفين أحياء مرة أخرى.

بعد ذلك ، في عام 1999 ، عثرت بعثة استكشافية على جثة مالوري المحفوظة جيدًا على ارتفاع 8157 مترًا ، أي أقل من 700 متر تحت القمة، وليس بعيدًا عن مكان اكتشاف فأس إيرفين الجليدي في عام 1933.

والغريب أنه لم يتم العثور حتى الآن على أي أثر لإيرفين ، ولا لكاميرا كوداك بوكيت فيست التي كان يحملها.

كنز ليما

بحلول أوائل القرن التاسع عشر ، كان الإسبان لا يزالون يسيطرون على جزء كبير من أمريكا الجنوبية ، بما في ذلك بيرو، لكنهم كانوا يواجهون تمردًا متزايدًا من السكان الساعين إلى الاستقلال.

في عام 1820، خوفًا من أن تسقط العاصمة، ليما ، في أيدي المتمردين ، أمر نائب الملك بإزالة كل كنوز المدينة ومجموعة كبيرة من الجواهر والمعادن الثمينة وآثار الكنيسة التي تضمنت تمثالًا من الذهب الخالص يبلغ 2.13 مترًا.

تم تحميل الحمولة ، التي قيل إنها تساوي 200 مليون دولار بأسعار اليوم، على متن سفينة متجهة إلى المكسيك. في مرحلة ما من الرحلة ، تحول الطاقم إلى قرصان ، وقتل الجنود والكهنة المرافقين للكنز ، وأبحروا إلى جزيرة كوكوس ، قبالة سواحل كوستاريكا ، حيث دفنوها.

وألقت سفينة حربية إسبانية في وقت لاحق القبض على القراصنة وقدمت طاقمها للمحاكمة. تم شنقهم جميعًا ، باستثناء شخصين اتفقا ، لإنقاذ حياتهما ، على الكشف عن مكان دفن الكنز، وبدلاً من ذلك ، تمكنوا من الفرار في غابة كوستاريكا ، تاركين مكان الذهب لغزا.

لقد بحث الكثيرون عن كنز ليما ، بما في ذلك رجل العصابات باجسي سيجل ، لكنهم فشلوا جميعًا.

حظرت حكومة كوستاريكا الآن جميع عمليات البحث عن الكنوز بسبب مخاوف من أنها تهدد الحياة البرية في الجزيرة. وتعتقد أن الكنز دفن في مكان آخر ، حيث يشك البعض في أن القراصنة الذين أطلقوا عليهم اسم كوكوس لطردوا الإسباني عن المسار.

كنز ألاريك

قبل الفاندال ، كان هناك القوط الغربيين ، وهم قبيلة جرمانية أخرى كانوا أول من نهب روما في أغسطس 410 م، هاجم جيش بقيادة الملك ألاريك المدينة لمدة ثلاثة أيام، وسرق كل ما يمكن أن يجده وأخذ العديد من الرومان كعبيد.

عاش ألاريك لبضعة أشهر فقط بعد الغارة، ومات بسبب ما يعتقد المؤرخون أنه مرض الملاريا ، تاركًا وراءه كمية هائلة من الذهب والفضة، كتب المؤرخ جوردانيس من القرن السادس أن ألاريك دفن ، مع الكثير من الكنوز ، أسفل قاع نهر بوسينتو بالقرب من مدينة كوزنسا الآن في جنوب إيطاليا.

تم استخدام العبيد الأسرى لتحويل النهر وبناء حجرة الدفن، وبعد ذلك استأنف النهر مجراه. ثم تم إعدام الجميع حتى لا يتمكنوا من الكشف عن الموقع.

نتيجة لذلك ، لم يتم العثور على قبر ألاريك، ولم يمنع هذا أجيالًا من الباحثين عن الكنوز من البحث عما يُقال إنه 25 طناً من الذهب، وكان من بينهم النازيون ، بقيادة هاينريش هيملر.

لم ينجح أي منها، كانت المحاولة الأخيرة في عام 2015 ، عندما فشل فريق من علماء الآثار الإيطاليين مرة أخرى.