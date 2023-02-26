قصواء الخلالي: الدولة المصرية والشعب يواجهان حربا كبرى ممثلة في الإشاعات

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن اهتمام الدولة المصرية بملف تنمية سيناء هو اهتمام كان حلما قديما عند المصريين كبيرا للغاية، لكن لكن لم تستطع الدولة المصرية الوصول للتنمية الكبرى بهذا القدر والشكل إلا في عهد الرئيس السيسي.

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي اليوم لها أكثر من شكل، وهو اهتمام الدولة بمواجهة الإرهاب فكريا و الشائعات وأمنيا وثقافيا وإنسانيا ليغير معها العقل المصري مستقبلا.



ملف الشائعات شكل من أشكال الإرهاب

ولفتت أن الرئيس السيسي وجه برسائل مهمة اليوم منها ملف الشائعات، والذي يعود شكل من أشكال الإرهاب المستحدثة، للتمدير النفسي والعقلي والذهني والاقتصادي، وهذه حرب كبرى يواجهها المصريون.



