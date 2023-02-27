قرارات جديدة من التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2023

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا عاجلا لجميع مديريات التربية والتعليم، أعلنت خلاله قرارات جديدة وعاجلة بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2023.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم في خطابها ، أنه في اطار حرص التعلمي الفني بالوزارة على حسن سير العمل داخل لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ( الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي) ، وبناء على تعليمات رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بتحقيق اكبر قدر من العدالة داخل لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بالتعليم الفني خاصة في مسألة الاحلال والتجديد داخل اللجان، تقرر ما يلي :

الإعلان عن التقدم لقبول أعضاء جدد للعمل داخل لجان الإدارة ولجان المظالم والمراقبة اعتبارا من اليوم الاثنين 27 فبراير 2023 وحتى الخميس 2 مارس 2023 على أن يتم عقد الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين يومي الاحد والاثنين 5 و 6 مارس 2023 ويتم الإعلان عن نتيجة المقابلات يوم الأربعاء 8 مارس 2023 .

مراعاة التجديد السنوي بنسبة لا تقل عن 30% من العاملين باللجنة من الاقدم الى الاحدث لكل فئة من الفئات التالية :

- الأعضاء الأقل كفاءة في العمل واقل تعاونا مع الزملاء ورؤساء العمل وذلك بناء على التقييم الذي يتم بمعرفة رئيس الحجرة وموافقة رئيس اللجنة في العام السابق في ضوء المحاضر التي تم تحريرها في شأنهم وتوقيعهم بالعلم

-الأعضاء غير الملتزمين بنظم وضوابط العمل باللجنة والمتسببين في الأخطاء اثناء سير العمل باللجنة خلال العام الماضي ، على ان تكون هذه الأخطاء مثبتة بمحاضر فعلية تم تحريرها اثناء الواقعة وتوقيعهم عليها بالعلم على ان يتم افادة الوزارة بتشكيل اللجنة عن العام الماضي 2022