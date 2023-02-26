سمير فرج: سيناء تاريخيا بوابة لدخول الأعداء

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، تفاصيل ما تم داخل سيناء خلال السنوات الأخيرة من محاربة الإرهاب بالتوازي مع التنمية الشاملة.

وأكد سمير فرج، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"مصر بدأت تجهيز الرخام قبل بيعه للخارج بعدما كان في السابق، يتم تصديره بلوكات كبيرة ويتم إعداده وتجهيزه في الخارج.

وأشار إلي أن ميناء العريش كان بعرض الصيد ويتسع لـ 4 سفن فقط، لافتا إلى أنه عندما عُرض على الرئيس تطويره، وجه بتحويله لميناء دولي يصدر منه الأسمنت والرخام وتخرج منه المساعدات التي ذهبت لتركيا وسوريا.

ولفت إلي أن سيناء كانت عبر التاريخ بوابة دخول الأعداء إلى مصر، من أيام الهكسوس وقمبيز الثاني ثم أن الفتح الإسلامي دخل مصر من سيناء، وصلاح الدين حرر بيت المقدس من خلال سيناء والسلطان العثماني بدأ الإمبراطورية من سيناء وأخيرًا الإرهابيين.

وأكد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي أن هناك 3 مصانع أسمنت في سيناء، سيخرج إنتاجها لإعادة إعمار آثار زلزال سوريا وتركيا، والذي قد يحتاج إنتاج المصانع الثلاثة لمدة عام كامل.