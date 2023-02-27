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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة تكشف سبب هجوم حشرات طائرة بسبب التغيرات المناخية

حشرات طائرة
حشرات طائرة

قال الدكتور نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة في الإسكندرية، إن ظاهرة هجوم أسراب لـ حشرات طائرة علي الطريق الساحلي بسبب التغيرات المناخية.

وأضاف الدكتور  نبيل الششتاوي علي قناة “CBC” مع الإعلامي “عمرو خليل”، علي برنامج “من مصر”، ان اسراب من حشرات طائرة هجموا بعض السيارات في الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية وتعرض البلاد لموجات حارة في بعض الفترات.

تحذير عاجل من هجوم حشرات طائرة

ونوه وكيل وزارة الزراعة في الإسكندرية، بأن الحشرات الطائرة تنشط عند ارتفاع درجات الحرارة وغدا درجات الحرارة سترتفع وبالتالي ستنتشر مثل هذه الحشرات.

 

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