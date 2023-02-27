الزراعة تكشف سبب هجوم حشرات طائرة بسبب التغيرات المناخية

قال الدكتور نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة في الإسكندرية، إن ظاهرة هجوم أسراب لـ حشرات طائرة علي الطريق الساحلي بسبب التغيرات المناخية.

وأضاف الدكتور نبيل الششتاوي علي قناة “CBC” مع الإعلامي “عمرو خليل”، علي برنامج “من مصر”، ان اسراب من حشرات طائرة هجموا بعض السيارات في الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية وتعرض البلاد لموجات حارة في بعض الفترات.

ونوه وكيل وزارة الزراعة في الإسكندرية، بأن الحشرات الطائرة تنشط عند ارتفاع درجات الحرارة وغدا درجات الحرارة سترتفع وبالتالي ستنتشر مثل هذه الحشرات.



