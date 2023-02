تعرف على جوائز SAG Awards للأعمال السينمائية لعام 2023

2/27/2023 5:14:53 AM

الإثنين 27/فبراير/2023 - 05:14 ص 2/27/2023 5:14:53 AM

أقيم صباح اليوم، حفل توزيع جوائز SAG Awards الذي تقيمه نقابة ممثلي الشاشة، في نسخته الـ 29، ويذاع عبر منصة نتفليكس، بعدما استحوذت الشركة العالمية على حقوقه.

وتواجدت من اللحظات الأولى على ريد كاربت SAG Awards الممثلة جيمي لي كرتيس التي تألقت بفستان أحمر، فيما خطفت جينا أورتيجا الأنظار قبل صعودهن على المسرح الليلة، وغيرهن من نجمات الدراما والسينما.

وجاءت جوائز SAG Awards للأعمال السينمائية هذا العام على النحو التالي:

أفضل فيلم



“Everything Everywhere All at Once”



أفضل أداء جماعي في السينما



“Top Gun: Maverick”



أفضل ممثلة

ميشيل يووه “Everything Everywhere All at Once”

ميشيل يوه

أفضل ممثل

بريندان فريزر , “The Whale”

بريندان فريزر

أفضل ممثلة مساعدة

جيمي لي كرتيس “Everything Everywhere All at Once”

جيمي لي كرتيس

أفضل ممثل مساعد

كي هوي كوان , “Everything Everywhere All at Once”