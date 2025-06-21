بدأ في سِرجة وانتشر.. حريق يلتهم عددا من المحلات في سوق بمنطقة فيصل| صور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل سوق فيصل، ما أسفر عن التهام عدة محلات وإصابة عدد من رواد السوق بحالات اختناق.

وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا من الأهالي، يفيد باندلاع حريق هائل في سوق بمنطقة فيصل.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية، مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء، تبعتها سيارات الاسعاف.

وتبين نشوب الحريق في محل "سرجة"، وامتداده إلى محلات أخرى، ولم يتضح سبب الحريق حتى الآن.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.