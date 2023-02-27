باشا مصر.. مي عز الدين: الحمد لله على أمير كرارة

وجهت الفنانة مي عز الدين، رسالة إلي الفنان أمير كرارة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتبت مي عز الدين عبر خاصية “الاستوري”: “النجم الجامد رزق، النفسية النظيفة رزق، الزميل الفرفوش رزق، الصاحب الجدع رزق، البني ادم اللي ميتغيرش كل السنين دي رزق، الأخ الكريم رزق، الحمد لله علي أمير كرارة ربنا يحميك باشا مصر فعلا”.

مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

ويواصل الفنان أمير كرارة، تصوير أحداث مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “سوق الكانتو” في مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث يتم تصوير أغلب مشاهد العمل في ديكورات ثابتة هناك.