عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قوافل جسور الخير الطبية تقدم خدماتها المجانية لأهالي الداخلة الأسبوع المقبل

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن استعداد المحافظة لاستقبال قافلة جامعة المنصورة الشاملة جسور الخير (18)، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وذلك لتقديم خدماتها في المجال الطبي حيث تتضمن العديد من التخصصات الطبية ومنها العيون - القلب - جراحة الأوعية الدموية- الأطفال  - المسالك - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والأذن ، بالإضافة لخدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير الأدوية، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية بالمجان.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن هذه القوافل تأتى استكمالاً لسلسلة قوافل جسور الخير المُتكاملة، والتي بدأتها جامعة المنصورة في عام 2018 لتقديم خدماتها المتكاملة لأهالي المحافظة واهتمامهم الأكبر بالمناطق النائية والأكثر احتياجا، لتوفير خدمات طبية لهم  وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة.

مزارعو الوادي الجديد يستغيثون بـ"الزراعة" لندرة كوز تلقيح النخيل

وأضاف محروس، أن مواعيد عمل القافلة الطبية تبدأ من اليوم الأحد 5 مارس وحتى يوم  الأربعاء الموافق 8 مارس للكشف وإجراء العمليات بمستشفى الداخلة العام، على أن يكون التسجيل بأسبقية الحضور داخل المستشفى.

اخبار محافظة الوادي الجديد الوادى الجديد أطفال وزارة الصحة المستشفى مستشفي المنصورة الأدوية الاطفال مسالك وكيل وزارة استكمال تخصصات الطب خدمات الأشعة والتحاليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنا يقضي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقوبة الحبس لمدة شهر.. فيديو

8 آلاف جنيه للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت بعد الزيادة الأخيرة

عالم الزلازل الهولندي يحذر المنطقة العربية من هزة أرضية مدمرة.. ما القصة؟| صور

عاجل..مفاجأة مدوية حول مصير أمير مرتضي منصور مع الزمالك

مرتضي منصور يقضي فترة الحبس 13 شهرا في هذه الحالة

65 جنيهًا فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد تدخل الحكومة

من أجل التجنيس.. هروب لاعبي الأهلي ومنتخب مصر لألعاب القوي إلى قطر

انخفاض تاريخي لـ عيار 21.. فرصة غير مسبوقة لشراء الذهب.. شاهد

موضوعات متعلقة

تضامن الوادي الجديد تعلن إشهار جمعية تنمية مجتمع بإحدى قرى مركز بلاط

ترشيحاتنا

تغيرات غامضة.. الدفاعات الجوية الروسية تنتقل إلى قيادة القوة الفضائية

اشتري شبكتك فورًا|مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد تراجعه 280 جنيهًا

سيد معوض يهاجم لاعبي الأهلي ويؤكد: صن داونز فريق شرس هجوميًا

بأسعار أقل من 50%.. تعرف على مشروع صيدليات الغلابة في الهند لمحاربة غلاء الأدوية

بقوة 5 ريختر.. زلزال جديد يضرب محافظة هامة في تركيا

دعم الوقود وصل إلي 66 مليار جنيه وقفز 290% خلال 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

.سمير الفيل لـ صدى البلد|سعد عبدالرحمن اهتم بالشعراء الصعاليك وسنفتقد وجوده

قبل انتهاء الشتاء..طرحة أو شال من الذهب للبيع مقابل 51 مليون دينار

حتحول جسمك لألة حرق..3 مشروبات سريعة المفعول لنسف وحرق الدهون العنيدة

إيميلي بلانت بالأحمر وزيندايا أميرة على ريد كاربت حفل SAG Awards| شاهد

فيديو

رغم التراجع الكبير اليوم.. غرفة الدواجن تكشف سعر الفراخ الحقيقي

خبّته في عشة الفراخ .. فتاة تتخلص من قريبها لإلغاء حفل الزفاف

عرسك بكرا.. صديق مقرب من وائل كفوري يوضح حقيقة زفافه على حبيبته الأولى

تكلفة إجراءات الشهادة الصحية للزواج ومدة صلاحية الشهادة وتأثيرها على إتمام القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ