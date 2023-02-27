لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 11 منطقة كبرى في القاهرة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري، انقطاع المياه عن 11 منطقة رئيسية غدا الثلاثاء بشرق القاهرة وذلك لمدة نحو 12 ساعة.

وأعلنت شركة المياه عن قطع الخدمة عن 11 منطقة تشمل (المرج الغربية – العزبة البيضاء – المرج الشرقية – الفلاحة – عزبة النخل الشرقية – كفر ابو صير – كفر الباشا – البركة – الآمن المركزى – أبو حوشان).

موعد انقطاع المياه

وسيتم قطع المياه اعتبارا من الساعه 10 صباح غد الثلاثاء الموافق 28/2/2023 وحتي الساعة 10 من مساء نفس اليوم.

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وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لوجود أعمال لحامات توصيل خط المياه قطر 1200مم لتطوير شارع مؤسسة الزكاة بالمرج.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

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وأعلنت الشركة الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

