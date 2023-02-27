عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 11 منطقة كبرى في القاهرة غدا

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري، انقطاع المياه عن 11 منطقة رئيسية غدا الثلاثاء بشرق القاهرة وذلك لمدة نحو 12 ساعة.

وأعلنت شركة المياه عن قطع الخدمة عن 11 منطقة تشمل (المرج الغربية – العزبة البيضاء – المرج الشرقية – الفلاحة – عزبة النخل الشرقية – كفر ابو صير – كفر الباشا – البركة –  الآمن المركزى – أبو حوشان).

موعد انقطاع المياه 

وسيتم قطع المياه اعتبارا من الساعه 10 صباح غد الثلاثاء الموافق 28/2/2023 وحتي الساعة 10 من مساء نفس اليوم.

اقرأ أيضا:

انقطاع المياه 12 ساعة عن منطقة الزمالك غدا

لأعمال التطوير.. انقطاع المياه عن 10 مناطق مختلفة في المرج

انقطاع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

انقطاع المياه عن مركز ومدينة ببا في بني سويف.. غدا

شاهد.. المياه تجري في نهر الخابور بسوريا بعد انقطاع دام 7 سنوات

انقطاع المياه بمناطق في الإسكندرية

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لوجود أعمال لحامات توصيل خط المياه قطر 1200مم  لتطوير شارع مؤسسة الزكاة بالمرج.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
.
 وأعلنت الشركة الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.
 

المياة انقطاع المياه شركة مياه الشرب القاهرة المرج قطع المياة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 آلاف جنيه للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت بعد الزيادة الأخيرة

65 جنيهًا فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد تدخل الحكومة

عاجل..مفاجأة مدوية حول مصير أمير مرتضي منصور مع الزمالك

اشتري شبكتك فورًا|مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع المستمر

مرتضى منصور يقضي فترة الحبس 13 شهرا في هذه الحالة

مش عارف يرجع مصر من 36 سنة.. عمر سافر العراق والأوراق تمنع عودته

عالم الزلازل الهولندي يحذر المنطقة العربية من هزة أرضية مدمرة.. ما القصة؟| صور

5 أيام.. بشرى سارة بشأن أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

موضوعات متعلقة

انقطاع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

لأعمال التطوير.. انقطاع المياه عن 10 مناطق مختلفة في المرج

من يوم الجمعة.. انقطاع المياه عن هذه المناطق بالقاهرة

ترشيحاتنا

مصارف لبنان تفتح أبوابها بعد أيام من الغلق

انخفاض جديد| أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يشهد مفاجأة .. فيديو

سامح شكري يلتقي الرئيس السوري.. والأسد يشكر مصر على حسن استضافة اللاجئين

أول رد من بكين على رغبة زيلينسكي في لقاء الرئيس الصيني

الجامع الأزهر يطلق برامج مخصصة للمرأة والأسرة ضمن الاهتمام بقضاياها

هربت من جحيم زوجها.. نهاية مأساوية لـ أميرة في ترعة البدرشين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارحموا ولادكم من الأمراض.. صور صادمة لمصنع خلطة فراخ تقلب السوشيال ميديا

معبأة بالماء.. 5 علامات لزجاجات خل مضروبة بالأسواق

الجمهور يهاجم فنانة لبنانية شهيرة بسبب إطلالتها الجريئة مع الحجاب

فقدت بصرها.. 10 صور تكشف عن البلوجر سارة قبل الحادث

فيديو

أبرزهن ياسمين صبري وصافيناز.. نجمات ظهرن بإطلالة محتشمة

رغم التراجع الكبير اليوم.. غرفة الدواجن تكشف سعر الفراخ الحقيقي

خبّته في عشة الفراخ .. فتاة تتخلص من قريبها لإلغاء حفل الزفاف

عرسك بكرا.. صديق مقرب من وائل كفوري يوضح حقيقة زفافه على حبيبته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ