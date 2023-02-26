انقطاع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري، إنقطاع المياه عن (المرج الغربية – العزبة البيضاء – المرج الشرقية – الفلاحة – عزبة النخل الشرقية – كفر ابو صير – كفر الباشا – البركة – الآمن المركزى – أبو حوشان)، وذلك اعتبارا من الساعه 10صباح يوم الثلاثاء الموافق28/2/2023 وحتي الساعه 10 من مساء نفس اليوم.

وارجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لوجود أعمال لحامات توصيل خط المياه قطر 1200مم لتطوير شارع مؤسسة الزكاة بالمرج.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .

وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125