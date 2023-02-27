نوكيا تطلق هواتف C22 وC32 وG22|مواصفات

أطلقت نوكيا ثلاثة هواتف ذكية جديدة في الأسواق العالمية وهم Nokia C22 و Nokia C32 و Nokia G22 وذلك خلال فعاليات ملتقى الهواتف النقالة المقام في برشلونة إسبانيا.

وفقا لتقرير موقع 91mobiles، خلال حفل الإطلاق أكدت العلامة التجارية الفنلندية أن هواتفها الذكية الجديدة Nokia G22 و Nokia C32 و Nokia C22 تأتي مع عمر بطارية يصل إلى ثلاثة أيام بشحنة واحدة، مع كامريات تعطي صورة أوضح وأنقى.

نوكيا

أكدت نوكيا أيضا أن هاتف نوكيا G22 صمم من أجل أن يكون جهازًا قابلاً للإصلاح بدرجة كبيرة بينما يتمتع جهاز نوكيا C32 بأفضل نظام تصوير على الإطلاق تقدمه الشركة مع سلسلة C متوسطة المدى ذات الأسعار المعقولة، و تفتخر الشركة بأنها تقدم هاتف Nokia C22 بمواد خام متينة وصلبة تحتمل الأعمال الشاقة ويعيش لسنين طويلة.

Nokia G22 و C32 و C22 السعر والتوافر

يأتي هاتف Nokia C22 مع إصدارين مختلفين حسب الذاكرة وسعة التخزين، الإصدار الأول مع 2 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي + 64 جيجابايت من مساحة التخزين، والإصدار الثاني مع ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت رام + 64 جيجابايت من سعة التخزين، وتبدأ الأسعار من 129 يورو . يأتي Nokia C22 بخيارات ألوان Midnight Black و Sand.

يحصل جهاز نوكيا C32 أيضًا على إصدار 3GB + 64GB RAM مع إصدار أعلى بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت رام + 128GB من سعة التخزين بأسعار تبدأ من 129 يورو ويحصل على خيارات ألوان Charcoal و Autumn Green و Beach Pink.

بينما يأتي موبايل نوكيا G22 بلون Meteor Gray و Lagoon Blue مع إصدار 4 جيجابايت رام + 64 جيجابايت من سعة التخزين وإصدار أعلى مع 4 جيجابايت رام + 128 جيجابايت من سعة التخزين، تبدأ الأسعار من 179 يورو.

نوكيا

مواصفات Nokia G22 و C32 و C22

الهدف من تقديم جهاز Nokia C22 أن يكون منتجا يحتل الأعمال الشاقة كما أنه يأتي بتصنيف IP52 المقاوم للغبار وطرطشة المياه، مع شاشة عرض 2.5D المتينة للغاية، والشاسيه المعدني الصلب داخل تصميم من البولي كربونات.

يتم تشغيل جهاز نوكيا c22 من خلال معالج وحدة مركزية من Unisoc 9863A1 مقترن مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت رام وسعة تخزين أساسية 64 جيجا بايتروم ، والتي يمكن توسيعها من خلال بطاقة ذاكرة خارجية لتصل إلى 256 جيجا بايت.

يستمد نوكيا c22 الطاقة من بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تستمر في العمل لـ 3 أيام كاملة بشحنة واحدة، مع شحن بقدرة 10 وات.

يحتوي موبايل نوكيا الجديد على شاشة تقدم جودة HD + بحجم 6.5 بوصة وإعداد كاميرات مزدوجة في الخلفية مع الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا سيلفي أمامية بدقة 8 ميجابكسل. يدعم الجهاز شبكة 4G LTE ويحصل على مستشعر بصمات الأصابع ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 13 (إصدار Go).

بينما نجد أ، هاتف نوكيا Nokia C32 يأتي مع كاميرا رئيسية في اللوحة الخلفية بدقة 50 ميجابكسل وهي واحدة من أكبر مميزاته، وهي ستكون الأفضل على الإطلاق في كل سلسلة هواتف "سي"، المستشعر الرئيسي مصحوب بكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

يحصل موبايل نوكيا C23 على 4 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي كخيار، وهو في باقي المواصفات مشابه إلى نوكيا C22،

بينما يحصل هاتف نوكيا Nokia G22 على معالج وحدة مركزية Unisoc T606 SoC ويتم إقرانه بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت رام وما يصل إلى 128 جيجابايت روم. يحتوي هاتف Nokia G22 على شاشة تقدم جودة HD + مقاس 6.5 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز و زجاج طبقة حماية Corning Gorilla.

يحتوي موبايل نوكيا G22 على إعداد كاميرات ثلاثية في الخلفية مع كاميرا رئيسية 50 ميجابيكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومن أفضل ميزاته أنه قابل للإصلاح بدرجة كبيرة، وقد دخلت نوكيا في شراكة مع iFixit لطرح كتيبات تشرح كيفية إصلاح أعطال الجهاز مع توصيات الاستخدام ودليل عن أكثر الأجزاء التي تتعرض للتلف.

يحصل Nokia G22 على مستشعر بصمات الأصابع ، وبطارية تبلغ سعتها 5050 مللي أمبير في الساعة مع شحن بقدرة 20 وات ، ونظام تشغيل أندرويد Android 12.