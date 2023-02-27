ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وقطر 76.2% خلال 11 شهرا من 2022

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر لتصل إلى 80.1 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 45.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 76.2%؛ حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية لقطر 19.7 مليون دولار خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022 مقابل 3.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 458.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من قطر 60.4 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 42 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 44.1%.



أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى قطر خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022



1. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 4.9 مليون دولار.

2. أثاث ومنشآت جاهزة الصنع بقيمة 3.4 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 2.8 مليون دولار.

4. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 2 مليون دولار.

5. زجاج ومصنوعاته بقيمة 1.6 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من قطر خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022

1. حديد وصلب بقيمة 20.5 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 20.4 مليون دولار.

3. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 5 مليون دولار.

4. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 4.7 مليون دولار.

5. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 3.7 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر 518.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 507.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 1.3 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.3 %، بينما بلغت قيمة تحويلات القطريين العاملين في مصر 1.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 2.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 34%.

