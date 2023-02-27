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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وفد التخطيط وبنك الاستثمار يتابعان الموقف التنفيذي لمشروعات العام المالي 2022 /2023

صدى البلد

اتجه وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبنك الاستثمار القومي برئاسة د. هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، سيد زكريا البهى وكيل أول وزارة والمشرف على قطاع الإدارة المحلية بالبنك، وذلك لزيارة محافظة الغربية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023 بالمحافظة.

وأوضحت د.هبه مغيب أن الزيارة جاءت في إطار التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي لإجراء المتابعات الميدانية للوقوف على الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023 بالمحافظات.

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وتابعت مغيب أن الزيارة شملت متابعة مشروعات أعمال رصف طرق متفرقة بمراكز ومدن المحافظة، وعدد من المشروعات الإنتاجية كمحطة إنتاج البيض، مشروعات تطوير كورنيش النيل بمراكز طنطا والمحلة الكبرى وسمنود، وكذا مشروعات كهرباء وإنارة، إلى جانب مشروعات تدعيم وحدات محلية، ومشروعات تطوير أمن وإطفاء ومرور، فضلًا عن متابعة إنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة .

وتضمنت الزيارة لقاء وفدا الوزارة والبنك بالدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، د.أحمد عطا نائب المحافظ والسادة المسئولين بالمحافظة.

 

بنك الاستثمار القومى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الخطة الاستثمارية محافظة الغربية الدكتور طارق رحمي التنمية الاقتصادية المحلة الكبرى

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