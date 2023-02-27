ننشر أسماء الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بالشرقية.. مستندات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية اسماء المرشحين الذين اجتازوا الاختبار الإلكتروني بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد "صفوف ابتدائية – رياض أطفال"

كا أعلنت المديرية مقرات القاعات بالمدارس لاستكمال إجراءات المسابقة ويلزم اجتياز التدريب وسوف تعلن المديرية موعد تدريبهم قريبا وتهيب المديرية من المرشحين للتدريب الدخول علي الرابط التالي لاستكمال بياناتهم.

https://forms.gle/SUgMC582U3od2hWR8

وفي ذات السياق أوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل اول الوزارة أنه تيسيرا علي المرشحين للتدريب تم إعلان أسماء مسئولي القاعات وارقام موبيلاتهم للتواصل في حالة عدم معرفة الزملاء المرشحين لمكان ومقر التدريب ومتابع الصفحة الرسمية لمعرفة موعد التدريب متمنيا لهم التوفيق.

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