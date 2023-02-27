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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق جديد بشأن "بروتوكول أيرلندا الشمالية"

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني

توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق جديد بشأن العلاقات التجارية لأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من التكتل "بريكست".

واستقبل رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بقلعة ويندسور جنوب شرقي المملكة المتحدة، اليوم /الإثنين/، حيث تم التوصل إلى اتفاق وعقد الصفقة، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز".

ومن المقرر أن يعقد سوناك مؤتمرًا صحفيا مشتركًا مع فون دير لاين حيث من المتوقع أن يكشف الجانبان عن التفاصيل الرئيسية للاتفاق.

وكانت بريطانيا تسعى إلى إتمام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمحاولة الحد من المشكلات السياسية والتجارية في أيرلندا الشمالية التي تسبب بها اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وفي إطار "بريكست"، وقعت بريطانيا اتفاقا مع بروكسل معروفا باسم "بروتوكول إيرلندا الشمالية" لتفادي نقاط التفتيش المثيرة للاحتقان السياسي على امتداد الحدود البرية البالغ طولها 500 كيلومتر مع أيرلندا العضو بالاتحاد الأوروبي.

لكن بموجب البروتوكول نشأت قيود تمنع نقل بعض البضائع من بريطانيا، لأنه أبقى أيرلندا الشمالية في السوق الأوروبية الموحدة.

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