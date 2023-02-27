بشري سارة.. انخفاض أسعار الدواجن خلال أيام |كم سيصل سعر الكيلو؟

بدأت أسعار الدواجن والبيض تتراجع بالأسواق خاصة بعد طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة المستوردة وذلك استعدادا لشهر رمضان الكريم، ومن المتوقع مزيد من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة مع استقرار أسعار الأعلاف وزيادة الإفراج عنها .

انخفاض أسعار الدواجن



وتوقع حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب المجهودات الحكومية التى نشهدها خلال الآونة الأخيرة من افراجات عن الأعلاف المحتجزة، أو دعم المربيين بإلغاء الضرائب العقارية على المزارع ، أو طرح الدواجن البرازيلية المجمدة .

وأضاف "أبوصدام " خلال تصريحات ل "صدي البلد " ، أنه يتوقع أن تتراوح أسعار الدواجن خلال الأسابيع القليلة القادمة إلي أسعار من 60 ل 65 جنيهًا للكيلو فى الأسواق ، موضحًا أن أسعار الأعلاف مازالت مرتفعة إلي حد ما ولكن ستقل مع الافراجات المتتالية منها .

وأوضح" نقيب الفلاحين " أن أسعار الدواجن تخضع لسوق العرض والطلب ومن المتوقع أن يزيد الطلب مع دخول شهر رمضان إلا أن صيام الأقباط سيؤدى إلي تراجع البعض عن شراء مما سيعمل توازن فى الأسعار بالأسواق.

تذبذب الأسعار

وأكد أن هناك تذبذب حاليا فى الأسعار ، ولكن الحكومة والقيادة السياسية تتجه نحو العمل على خفض أسعار السلع لتخفيف العبء عن المواطنين ، منوهًا إلى أن استيراد الدواجن البرازيلية، والتي قامت بسد فجوة كبيرة بين العرض والطلب .

انخفاض أسعار الكتاكيت

كما قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن بدأت بالفعل فى الانخفاض وكذلك الكتاكيت بنسبة 30 % ، ومن المتوقع أن تنخفض خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد زيادة الإنتاجية وتوفير الأعلاف .

وأشار "الزيني" خلال تصريحات سابقة ل"صدي البلد " ، إلي أن جميع حلقات الدواجن متواجدة بمصر من أجداد وأمهات بياضة، وأمهات تسمين ، والمجازر ومصانع الأعلاف مما حققت صناعة الدواجن فى مصر اكتفاء ذاتى على مدى سنوات طويلة ، ولكن حدثت الأزمة منذ شهور قليلة ماضية حتى تدخلت الحكومة للحفاظ على صناعة الدواجن والتى يعمل بها حوالى 3.5 مليون عامل .

دعم المربيين



وأضاف " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" أن الحكومة عملت على دعم المربيين وكذلك وفرت الأعلاف ، كما شجعت الفلاحين على الزراعات التعاقدية للذرة والفول الصويا لتوفير الأعلاف للدواجن





أسعار الدواجن اليوم

- سجل سعر الدواجن الأمهات نحو 67 جنيها للكيلو للمستهلك بعدما وصلت 77 جنيها الأسبوع الماضى

- وحقق كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة 67 ، ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 72 جنيها بعدما سجلت 95 جنيها الأسبوع الماضي بتراجع يزيد على 20 جنيها .

- و سجل البانية اليوم بداية من 160 جنيها وحتى 175 جنيها بعدما وصل إلى 210 جنيهات في الأسبوع الماضي.



- وتتراوح سعر كيلو الأوراك من 80 وحتى 85 جنيها .



سعر الأجنحة : 58 -62 جنيهًا للكيلو.