يصل إلى 10 جنيهات.. تراجع في أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين الموافق 27 فبراير 2023.



وشهدت الأسواق في الفترة الأخيرة تراجعا في أسعار الدجاج و البيض، حيث انخفضت اليوم أسعار الدواجن البيضاء بنحو 10 جنيهات في المزرعة، و تراجعت اسعار البيض الأبيض بنحو 9 جنيهات في المزرعة، وذلك مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.



أسعار الدواجن اليوم

وتأتي أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين، على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 70 و 71 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 98 و 99 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 64 و 65 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 97 و 99 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض ما بين 104 و 105 جنيهات للكرتونة، والبيض الأحمر بين 107 و 108 جنيهات للكرتونة، البلدي بين 108 و109 جنيهات للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 17 و 18 جنيها، والكتكوت "ساسو" بين 15 و 16 جنيها، والكتكوت البلدي الحر بين 7.50 و 8 جنيهات.